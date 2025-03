"Co z oczu, to z serca": o czym jest film?

"Co z oczu, to z serca" ("Out of Sight") to amerykańska komedia kryminalna z 1998 roku w reżyserii Stevena Soderbergha, oparta na powieści Elmore’a Leonarda. Jack Foley (George Clooney) to charyzmatyczny złodziej bankowy, który po serii udanych napadów trafia do więzienia na Florydzie. Wspólnie z przyjacielem Buddy'm Braggiem (Ving Rhames) planuje ucieczkę. Podczas brawurowej akcji przypadkowo porywają agentkę federalną Karen Sisco (Jennifer Lopez). Między Jackiem a Karen rodzi się wzajemna fascynacja, co komplikuje zarówno plany ucieczki, jak i obowiązki służbowe agentki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magnus von Horn na Oscarach. "Nauczyliśmy się radzić sobie ze stresem" INTERIA.PL

Film Soderbergha chwalono m.in. za inteligentny scenariusz, reżyserię oraz chemię między głównymi aktorami. Zebrał pozytywne oceny zarówno od widzów, jak i krytyków. To jednak jeden z mniej znanych dzieł kultowego reżysera. Jego budżet wynosił 48 mln dolarów, natomiast z box-office zarobił niecałe 80 mln na całym świecie. Z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kina akcji, jak i komedii romantycznych.

"Co z oczu, to z serca": gdzie oglądać?

Film "Co z oczu, to z serca" niedawno trafił do oferty platformy SkyShowtime.