Mało który horror może pochwalić się takim sukcesem. Od dziś na Netflix

Oprac.: Justyna Miś VOD

"M3GAN" to horror z 2022 roku, który osiągnął niesamowity sukces kasowy. Film opowiada historię programistki Gemmy, która stwarza laleczkę wspieraną sztuczną inteligencją, co prowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń. Tytuł od dziś można obejrzeć na Netflix.

Zdjęcie Allison Williams w filmie "M3GAN" / Universal Pictures - Atomic Mons/Collection Christophel/East News / East News