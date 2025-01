List miłosny do Polski. Triumfował w kinach, wkrótce trafi na platformę streamingową

Oprac.: Justyna Miś VOD

"Prawdziwy ból" w reżyserii Jessego Eisenberga to poruszająca opowieść o podróży dwóch kuzynów do Polski. Film określany jako "list miłosny do Polski" triumfował w kinach. Ma także szanse na zdobycie prestiżowych statuetek. Tytuł wkrótce trafi na platformę streamingową.

Zdjęcie Jesse Eisenberg i Kieran Culkin w scenie z filmu "Prawdziwy ból" / materiały prasowe