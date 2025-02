"Jakaś inna kobieta": fabuła i obsada

Główna bohaterka nowego thrillera o tytule "Jakaś inna kobieta", Eve, miała spędzić jedynie kilka miesięcy na tropikalnej wyspie z powodu pracy męża, ale lata później, porzuciła swoje marzenia. W miarę jak gorączka wyspy staje się silniejsza, rzeczywistość wokół Eve rozpada się, gdy tajemnicza kobieta zaczyna przejmować jej życie kawałek po kawałku.

W roli głównej wystąpiła znana m.in. z filmu "Oszukać przeznaczenie 3" Amanda Crew . U jej boku pojawia się gwiazdor serii "Harry Potter" - Tom Felton . W pozostałych rolach wystąpili: Ashley Greene, Brooke Lyons, Rick Fox i inni. Za reżyserię odpowiada Joel David Moore.

"Jakaś inna kobieta": filmowy numer jeden na platformie Max

Film "Jakaś inna kobieta" ukazał się na platformie Max zaledwie kilka dni temu. Mało komu znany tytuł dość szybko przyciągnął widzów przed ekrany i obecnie plasuje się na pierwszym miejscu rankingu w Polsce. Wyprzedził nawet głośny "It Ends With Us".

Spora popularność nie idzie w parze z dobrymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 38% pozytywnych recenzji od krytyków i 49% od widzów.