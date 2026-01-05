"Karate Kid. Legendy": powrót kultowej serii

"Karate Kid: Legendy" to nowa część kultowego cyklu zapoczątkowanego w 1984 roku. W głównej roli oglądamy Ralpha Macchio , gwiazdora pierwszych trzech części serii, który rolę Daniela LaRusso powtórzył po latach w bijącym rekordy popularności serialu "Kobra Kai". Partneruje mu Jackie Chan , który ponownie wciela się w Hana, postać, którą znamy z remake'u "Karate Kid" z 2010 roku. Na ekranie oglądamy również m.in. Joshuę Jacksona. Reżyserem "Legend" jest Jonathan Entwistle, znany między innymi z netfliksowej produkcji "To nie jest OK".

Po rodzinnej tragedii utalentowany zawodnik kung fu Li Forg (Ben Wang) jest zmuszony do przeprowadzki z matką z Pekinu do Nowego Jorku. Li stara się zapomnieć o swojej przeszłości, próbując dopasować się do nowych okoliczności.

Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości.

"Karate Kid. Legendy" online. Gdzie obejrzeć film?

Film "Karate Kid. Legendy" ukazał się w polskich kinach pod koniec maja 2025 roku. Ponad pół roku po premierze trafił na platformę streamingową. "Karate Kid. Legendy" od kilku dni jest dostępny na HBO Max. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni na platformie w Polsce. Na pierwszym miejscu znajduje się "Jedna bitwa po drugiej", a na drugim "Queer".

