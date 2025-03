Głośny hit zmierza na streaming! Jeszcze niedawno podbijał kina

"Kompletnie nieznany": 8 nominacji do Oscarów. O czym opowiada ceniony film?

Historia ukazana w filmowej biografii Boba Dylana o tytule "Kompletnie nieznany" ("A Complete Unknown") została oparta o książkę Elijaha Walda "Dylan Goes Electric". Autorem scenariusza jest Jay Cocks ("Wiek niewinności", "Gangi Nowego Jorku"). Odtwórcą roli muzyka będzie jeden z najbardziej rozchwytywanych współcześnie aktorów - Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce", "Diuna"). Na ekranie zobaczymy także Edwarda Nortona, Elle Fanning i Monikę Barbaro. Film przenosi widzów do momentu, w którym Dylan podjął wywołującą wiele sprzeciwów decyzję o porzuceniu gitary akustycznej.

Za reżyserię odpowiada James Mangold ("Le Mans '66", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"). Chalamet nie tylko zagrał główną rolę, ale również samodzielnie wykonał wszystkie utwory znajdujące się na ścieżce dźwiękowej. Co więcej, by jak najlepiej przygotować się do roli, młody aktor specjalnie zaczął uczęszczać na lekcje gry na gitarze.

Produkcja zadebiutowała w Polsce 17 stycznia, choć w większości krajów była na srebrnym ekranie już 25 grudnia. Globalnie film zarobił 132 miliony dolarów.

"Kompletnie nieznany" wkrótce na VOD. Gdzie i od kiedy można go zobaczyć?

Od jakiegoś czasu produkcję można oglądać w streamingu za dodatkową opłatą. Teraz jednak oficjalnie ogłoszono, że film zmierza na Disney+, gdzie będzie można zobaczyć go w ramach abonamentu, a więc bez żadnych ukrytych kosztów. "Kompletnie nieznany" trafi na tę platformę już 27 marca!

