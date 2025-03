"Pierwszy gol": fabuła, obsada

Film "Pierwszy gol" jest historią reprezentacji Samoa Amerykańskiego w piłce nożnej. Najgorsza drużyna świata, która zasłynęła spektakularną klęską, przygrywając 31:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2001 roku, zatrudnia trenera ostatniej szansy, Thomasa Rongena (Michael Fassbender), mając nadzieję, że ten odwróci jej los.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski o głównej roli w filmie "Misie". Kim jest jego bohater INTERIA.PL

W rolach głównych oprócz Fassbendera wystąpili: Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Rachel House, Beulah Koale, Uli Latukefu, Chris Alosio, Semu Filipo, Ioane Goodhue, Lehi Falepapalanga, Hio Pelesasa, Will Arnett i Elisabeth Moss. Za reżyserię odpowiada Taika Waititi. Film zdobył mieszane recenzje. Chwalono go za połączenie lekkiego humoru z poruszającą opowieścią o determinacji i przyjaźni. Natomiast podkreślano, że to jeden ze słabszych filmów w karierze Nowozelandczyka.

"Pierwszy gol": gdzie oglądać?

Film "Pierwszy gol" od niedawna jest dostępny na platformie Max. Można go też obejrzeć na Disney+.