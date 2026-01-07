Arcydzieło sci-fi znika z Netfliksa. Polacy mają ostatnią szansę

O czym opowiada film "Nowy początek"?

Historia rozpoczyna się w chwili, gdy na Ziemi pojawia się dwanaście tajemniczych statków kosmicznych. Ich obecność wywołuje niepokój, a brak możliwości porozumienia się z przybyszami prowadzi do globalnych napięć. W obliczu chaosu rząd zwraca się o pomoc do lingwistki Louise Banks. Jej zadaniem jest zrozumienie języka obcej cywilizacji oraz odkrycie, dlaczego pojawili się na naszej planecie.

Louise współpracuje z fizykiem Ianem Donnellym, a każde kolejne spotkanie z przybyszami prowadzi ich do wniosku, że największym wyzwaniem nie jest technologia obcych, lecz komunikacja i jej wpływ na ludzkie postrzeganie świata. To właśnie w tej warstwie film nabiera filozoficznego charakteru, łącząc naukową precyzję z emocjonalną opowieścią o wyborach, pamięci i relacjach.

"Nowy początek": 8 nominacji do Oscara

"Nowy początek" (2016) w reżyserii Denisa Villeneuve’a to przykład kina, które łączy widowiskowość z intelektualnym rozmachem. Reżyser, znany z "Diuny" i "Blade Runnera 2049", sięgnął po cenione opowiadanie "Story of Your Life" Teda Chianga.

Gwiazdy produkcji, Amy Adams, Jeremy Renner i Forest Whitaker, tworzą wyważone trio, dzięki któremu opowieść nabiera głębi. Zdjęcia realizowano w Montrealu i Montanie, a jednym z najbardziej wymagających elementów produkcji było opracowanie języka obcej cywilizacji. Twórcy konsultowali każdy szczegół z lingwistami, aby stworzyć system znaków, który wydawał się obcy, lecz jednocześnie logiczny.

Film nieprzypadkowo uznano za jedno z najważniejszych dzieł science fiction ostatniej dekady. Krytycy podkreślali emocjonalną subtelność historii, konsekwentnie budowane napięcie i kreację Amy Adams, która stworzyła jedną z najlepszych ról w swojej karierze. "Nowy początek" zachwycił odbiorców na tyle, że w serwisie Rotten Tomatoes zdobył 94 procent pozytywnych recenzji.

Produkcja otrzymała łącznie 71 nagród i aż 268 nominacji. Wśród nich znalazło się osiem nominacji do Oscara, w tym w kluczowych kategoriach jak najlepszy film, reżyseria i scenariusz adaptowany. Ostatecznie nagrodzono go za montaż dźwięku. Podobnie było na BAFTA, gdzie mimo dziewięciu nominacji, film zdobył jedną nagrodę za najlepszy dźwięk.

"Nowy początek" znika z Netfliksa. Do kiedy można obejrzeć film?

To ostatni moment, by nadrobić zaległości i obejrzeć wyróżniane przez krytyków dzieło Villeneuve'a. "Nowy początek" zostanie usunięty z biblioteki Netfliksa już 14 stycznia.

