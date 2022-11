Głęboko chowane urazy i żale jak nic innego potrafią zatruwać nam życie. Konflikty z bliskimi są najtrudniejsze do rozwiązania. Niejednokrotnie wolimy je przemilczeć, przeczekać z myślą, że może same się rozwiążą. A przecież można problemy rozwiązać najprostszą metodą - otwartym dialogiem.

Bohaterowie programu "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!" doszli w swoim życiu do ściany. Relacje z partnerami, małżonkami, rodziną, przyjaciółmi czy sąsiadami, stawały się nie do wytrzymania. Jednak żadne z nich nie zdobyło się dotychczas na konfrontację. To zderzenie nastąpi właśnie w programie Justyny. Wóz albo przewóz. Bohaterowie wyjaśniają sobie ciążące im sprawy, problemy, sytuacje. Otwarta i szczera rozmowa to właśnie zasada tego programu.

Reklama

Justyna Żyła też przeszła kryzys w swoim życiu. Jej małżeństwo rozpadało się na oczach milionów Polaków. Cały kraj śledził jej prywatne dramaty. To nie była jej decyzja. Ponieważ związana była z osobą publiczną, stawiało ją to w dość niekomfortowej sytuacji. Jednak bez względu na konsekwencje, miała odwagę powiedzieć głośno prawdę o tym, co wydarzyło się w jej małżeństwie.

W jej żyłach płynie góralska krew, więc poszła na żywioł. Nie była to zaplanowana akcja. Taką poczuła potrzebę. W czasach mediów społecznościowych pozwoliło jej to na przedstawienie światu swojej wersji, szczerej do bólu. Justyna spotkała się z różnymi reakcjami. Byli tacy, którzy miażdżyli ją krytyką, ale też tacy, którzy gratulowali odwagi.

Z biegiem czasu okazało się, że Justyna Żyła stała się wsparciem i przykładem dla wielu innych kobiet. Pokazała, że kobieta może otwarcie powiedzieć, ze w jej domu źle się dzieje. I nie jest ważne, czy jest to zdrada czy cokolwiek innego, co nas rani.



A jak zakończy się wzajemna spowiedź bohaterów? Trudno przewidzieć. Bohaterami programu będą pary, małżeństwa, przyjaciele, sąsiedzi czy partnerzy w biznesie. Każda historia ma również inne zakończenie.



Przekonajcie się sami, jakie życie pisze scenariusze w programie "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!", w Active Family. Premiera już 18 grudnia.



Kanał Active Family dostępny jest na platformie NC+ oraz w sieciach kablowych: Toya, Netia, Orange, Inea, Jambox, a także w blisko stu sieciach lokalnych operatorów.



Instagram Post