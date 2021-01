​Brie Larson zagra główną rolę w serialu "Lessons in Chemistry"

Nagrodzona Oscarem za rolę w filmie "Pokój" Brie Larson została gwiazdą nowego serialu platformy streamingowej Apple TV+ "Lessons in Chemistry". Aktorka będzie też jedną z jego producentek.

Brie Larson / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Informację o udziale aktorki w tym projekcie podał portal "Variety". Scenariusz serialu napisze Susannah Grant, autorka nominowana do Oscara za scenariusz filmu "Erin Brockovich".



Wśród producentów serialu "Lessons in Chemistry" są również Jason Bateman i Michael Costigan ze studia Aggregate Films, którzy wyprodukowali już kilka seriali dla innych platform streamingowych i stacji telewizyjnych, m.in. "Ozark" dla Netfliksa, "Outsidera" dla HBO oraz "Nauczycielkę" dla FX.



Premiera "Lessons in Chemistry" zaplanowana została na wiosnę 2022 roku.

Scenariusz serialu oparto na czekającej na premierę debiutanckiej książce autorstwa Bonnie Garmus. Jego akcja rozgrywać się będzie na początku lat 60. ubiegłego wieku.



Brie Larson wcieli się w rolę Elizabeth Zott, która marzenia z powodu ówczesnej obyczajowości musiała odłożyć na półkę marzenia o karierze naukowej. Od niej nie oczekuje się bowiem kariery, a tego, by została wzorową gospodynią domową. Kiedy będącą w ciąży Elizabeth opuszcza partner, a ona sama zostaje zwolniona z pracy, musi stawić czoła tym okolicznościom. Zostaje prowadzącą telewizyjnego programu o gotowaniu. Za jego pośrednictwem dociera nie tylko do milionów gospodyń domowych, ale i do mężczyzn, którzy są widzami jej programu. Pojawia się przed nią także możliwość zajęcia się tym, co kocha najbardziej - nauką.

Będzie to drugi serial platformy Apple TV+, w którym rolę główną zagra Brie Larson. Wcześniej ogłoszono, że aktorka ta będzie też gwiazdą serialu opartego na motywach książki "Life Undercover: Coming of Age in the CIA" ("Życie pod przykrywką: Dojrzewanie w CIA"). Opowie on prawdziwą historię tajnej agentki CIA Amaryllis Fox. Projekt ten jest jednak na razie wstrzymany. Wpłynęła na to zarówno pandemia, jak i to, że Larson wciela się także w rolę Kapitan Marvel w Kinowym Uniwersum Marvela. Zanim aktorka wejdzie na plan serialu o agentce Fox, musi skończyć zdjęcia do drugiej części komiksowego hitu.