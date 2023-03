1 / 5

Niewierność, zagadkowy wypadek i mężczyzna, który na własną rękę podejmuje śledztwo, by odkryć prawdę o tajemniczej śmierci swojej żony. Intrygujący thriller "Wyrwa" to fabularna produkcja CANAL+ ORIGINAL z Tomaszem Kotem, Karoliną Gruszką i Grzegorzem Damięckim, oparta na głośnej powieści Wojciecha Chmielarza, autora "Żmijowiska". Film trafi do kin w całej Polsce w pierwszej połowie 2023 roku.