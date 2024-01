Film "Wróg" to nowość, która ostatnio trafiła do biblioteki Prime Video. Z pewnością zapowiedź romantycznej historii z elementami science-fiction w wykonaniu Paula Mescala i Saoirse Ronan przyciągnie spore grono widzów. Czy jednak warto sięgnąć po tę produkcję? Choć we "Wrogu" można dostrzec potencjał na interesującą historię, efekt finałowy jest rozczarowujący.

