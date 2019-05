"Trzy kroki od siebie" [recenzja]: Granice miłości

Każde pokolenie ma swoją "Love Story". Co prawda, raptem pięć lat temu na dużych ekranach wzruszała i serca łamała "Gwiazd naszych wina", ale dzisiaj prymat topowego melodramatu dla nastolatków należy się już "Trzem krokom od siebie". I nie jest to ironia, ponieważ film Justina Baldoniego to solidna oraz uczciwie zrealizowana opowieść.

Tym razem kino podejmuje problematykę choroby zwanej mukowiscydozą. Według medycznych opisów, jest to najczęściej występująca u ludzi choroba genetyczna. Należy do rzadkich chorób przewlekłych, ogólnoustrojowych i kompleksowych, co oznacza, że w miarę jej postępowania następuje dysfunkcja różnych narządów wewnętrznych. Przyczyną choroby jest mutacja genu odpowiedzialnego min. za syntezę błonowego kanału chlorkowego CFTR. Organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia we wszystkich narządach posiadających gruczoły śluzowe (głównie w układzie oddechowym, pokarmowym i rozrodczym). Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, objawiającą się przede wszystkim przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną oraz niewydolnością enzymatyczną trzustki z następowymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania. Gruczoły potowe wydzielają pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu.

Tyle chodnej teorii. W naszym filmie choroba jest determinantem działania bohaterów. Młodych ludzi, stojących u progu dorosłości, na chwilę przed osiągnięciem pełnoletniości. Z drugiej strony, mimo młodego wieku, to przez dotykający ich przypadek każde z nich kurs dojrzewania ma już dawno za sobą. Pewnych mechanizmów jednak się nie przyspieszy, ani nie ominie.

"Trzy kroki od siebie" to historia Stelli, siedemnastolatki, przebywającej w szpitalu klinicznym i oczekującej na przeszczep płuc. Jej świat to szpitalny pokój, korytarze, stołówka. Najbliższe osoby to personel szpitala i inni chorzy, jej rówieśny. Problem w tym, że w przypadku mukowiscydozy chorzy na nią nie mogą pozwolić sobie na bezpośredni kontakt, a najbezpieczniejszą odległością między nimi jest metr i osiemdziesiąt centymetrów. Gdyby któreś z nich zaraziło się od drugiego, chociażby bakterią o nazwie Burkholderia, o przeszczepie nie byłoby już mowy. Taki właśnie jest świat Stelli, która walczy, która nie poddaje się, która uśmiecha się do surrealistycznej z punktu widzenia zdrowej osoby rzeczywistości, i która się... zakochuje.

Justin Baldoni kreśli film według prawideł sztuki, co mu powinno się zaliczyć jako delikatną krytykę, ponieważ nie wychodzi poza schemat. Czyni to jednak w sposób wyważony i z dużym wyczuciem, kładąc nacisk na portrety eksponowanych bohaterów. Obok niezłomnej Stelli, w której rolę z dużym wdziękiem i determinacją wcieliła się znana z filmu "Split" M. Night Shymalana, Haley Lu Richardson, możemy podziwiać także talenty Moisesa Ariasa, niezapomnianego Biaggio w "Królach lata" oraz Cole’a Sprouse'a, znanego młodocianej widowni z serialu "Riverdale". Z kolei starsza może pamięta komedię z Adamem Sandlerem "Super tata"? W niej, co prawda Cole nie zagrał, ale wystąpił jego brat bliźniak Dylan. Obaj udowadniają, że mają wrodzony telnet.

To wszystko sugestywnie pomaga wniknąć w tę słodko-gorzką historię. Pozwala w pełni zanurzyć się w rzeczywistość, jakże odległą dla osób niedotkniętych tą chorobą, w sposób intensywny, pełen emocji i zaangażowania. I może gdyby jeszcze tylko Baldoni, razem ze scenarzystami, w końcówce nie mnożył napięcia, to uniknąłby zarzutu o już naprawdę wyrafinowaną manipulację. Bez względu na wszystko, "Trzy kroki od siebie" to udane wykorzystanie ogranych fabularnych rozwiązań z dotknięciem problemu, który zasługuje na to, aby o nim mówić, przywoływać go i o nim nie zapominać. Poza tym chusteczki w dłoń i do kina śmiało marsz.



7/10

"Trzy kroki od siebie" (Five Feet Apart), reż. Justin Baldoni, USA 2019, dystrybutor: UIP, premiera kinowa: 10 maja 2019 roku.