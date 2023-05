"Rycerze Zodiaku": Podróż w nieznane [recenzja]

"Rycerze Zodiaku": Długometrażowy debiut Tomasz Bagińskiego

"Rycerze Zodiaku" to wydana w drugiej połowie lat 80. manga autorstwa Masamiego Kurumady oraz serial anime na jej podstawie. Główni bohaterowie to sieroty, które zostały wysłane w różne zakątki świata na trening, by zdobyć legendarne Zbroje z Brązu, zbroje obrońców Ateny. Fabuła opowieści nawiązuje do mitologii greckiej. W Polsce wyemitowano pierwszą serię serialu na kanale RTL7 w 1999 roku. Teraz po latach, zagorzały fan anime, Tomasz Bagiński postanowił zrealizować swoją autorską wersję.

W nowym filmie główny bohater, Seiya (Mackenyu) to chłopak z ulicy, który odkrywa w sobie mistyczną energię znaną jako Cosmo. Wyrusza w podróż, aby zdobyć legendarną zbroję Pegaza i stanąć do walki o los Sienny, dziewczyny, która stara się kontrolować swoją boską moc. W miarę rozwoju akcji Seiya i jego towarzysze muszą stawić czoła serii coraz bardziej niebezpiecznych wyzwań, w tym walce z potężnymi wrogami i poruszaniu się po zdradliwym terenie. Dla tych, którzy martwią się, czy film utrzyma rdzeń oryginalnej serii, odpowiadam, że najważniejsze elementy i przesłanie pozostają bez zmian.

Największe wrażenie robią efekty specjalne i solidnie skonstruowana fabuła. Sceny walki mają szybkie tempo i nawiązują do charakterystycznych ruchów postaci z oryginalnego anime. Na tej arenie zdecydowanie widać fachową rękę reżysera kaskaderów, Andy'ego Chenga. Istotny jest również sposób potraktowania postaci i ich relacji. W gruncie rzeczy film podąża za dość typową narracją podróży bohatera, ale momentami zagłębia się również w osobiste motywacje rycerzy, ich więzi przyjaźni i lojalności. W połączeniu z efektami specjalnymi oferuje wciągające wizualne doświadczenie.



Zdjęcie Famke Janssen w filmie "Rycerze Zodiaku" / materiały prasowe

"Rycerze Zodiaku": Trochę brakuje chemii

Pod względem aktorskim momentami brakuje chemii pomiędzy Seiya (Mackenyu) i Sienną (Madison Iseman), a niektóre dialogi są słabe, ale rekompensuje to gra pozostałych aktorów m.in. Diego Tinoco (dobra rolę antagonisty pragnącego śmierci Sienny) i Marka Dacascosa. To też pierwszy film, w którym Sean Bean (kreuje postać Almana Kiddo, mentora, który rekrutuje Seiyę na Rycerza Zodiaku) i Famke Janssen (Guraad) spotykają się w jednej scenie. Grali m.in. w "GoldenEye", ale nigdy nie wystąpili w jednej scenie, nie grali przeciwko sobie. Niezwykle istotna jest spora dawka humoru i ironii obecna w całym filmie, a także liczne inspiracje, bo film Bagińskiego przypomina filmy z serii "X-Men".

Zdjęcie Sean Bean w filmie "Rycerze Zodiaku" / materiały prasowe

"Rycerze Zodiaku" Bagińskiego oferują nowe, uwspółcześnione, spojrzenie na uniwersum Saint Seiya, więc fanom klasycznego anime mogą się nie spodobać, ale widzowie nieznający materiału źródłowego będą się dobrze bawić, a nawet sprawdzą oryginalną wersję. Jeśli szukasz alternatywy dla filmów o superbohaterach spoza uniwersum Marvela lub DC to "Rycerze Zodiaku" są przyzwoitym wyborem.

6/10

