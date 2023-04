"Renfield". Nicolas Cage w swoim żywiole. Bardzo krwawym żywiole [recenzja]

Pamiętacie "LEGO Batman: Film" ? Jeżeli tak, to wiecie czego się spodziewać po "Renfieldzie" . Oba filmy reżyseruje Chris McKay , który wie, jak powinna wyglądać parodia ikonograficznej popkulturowej opowieści. Choć parodia "Draculi" nie ma w sobie tak bezczelnego błysku, jak jego wybitna (używam tego słowa świadomie) wersja przygód Człowieka Nietoperza, to i tak wciąż unosi się wyżej niż większość wariacji o najsłynniejszym (obok Urzędu Skarbowego) krwiopijcy w dziejach świata.

Reklama

Nicolas Cage kradnie show

35 lat temu w "Pocałunku wampira" Nicolas Cage wcielał się w agenta literackiego, który zakochuje się w wampirzycy. Cóż, Cage jest nadal zakochany w wampirze, tyle że sam się nim stał. Ten Dracula jest bowiem narcyzem większym niż Lestat de Lioncourt z serii "Kronika wampirów" Anne Rice. Ba, nawet Donald Trump ze złotym prezydenckim lustereczkiem nie dorasta mu do pięt. Choć głównym bohaterem i narratorem tej opowiedzianej z cyniczną ironią i samoświadomością (Wes Craven "Krzykiem" naprawdę przemeblował cały horror) wariacji jest Renfield ( Nicholas Hoult ), to złodziejem show jest wyłącznie Nicolas Cage. Nie zmienia to jednak faktu, że pomysł na główną postać jest odważny i przewrotny.

Sługa Draculi zawsze był odrażającą kreaturą. Od Alexandra Granacha w "Nosferatu" z 1922 roku, przez Dwighta Frye'a z "Draculi" z 1931 roku, do której ten film się bezpośrednio odwołuje, Klausa Kińskiego (on był nie tylko Nosferatu u Herzoga!) w "Księciu Draculi" (1970), aż po wyjątkowo obrzydliwego Toma Waitsa w "Draculi" (1992) Francisa Forda Coppoli - żywiący się robakami podnóżek hrabiego z Transylwanii był wyjątkową paskudą. Hoult jest natomiast skrzyżowaniem skuszonego przez Draculę brytyjskiego dżentelmena z Keanu Reevesem. I to nie tylko tym od Coppoli, ale samym Constantinem! Słodka jak krew niewiniątka przemiana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Renfield" [trailer] materiały prasowe

"Renfield": Krwawy skecz

"Renfield" jest mieszanką komedii, kina kopanego i przemocy w wersji gore rodem z serialowej wersji "Martwego zła" Sama Raimiego. Nic u McKaya specjalnie nie przeraża. Nie ma też śnieżno-gotyckiego klimatu oryginału, a sam hrabia jest pozbawiony arystokratycznego sznytu Lugosiego i Christophera Lee. Latające flaki, głowy, ręce i oczy w koktajlu z krwi w kieliszku hrabiego mniej lub bardziej bawią, ale wyłącznie przez wizualną formę, a nie inteligentny błysk scenariusza rodem z mojej ukochanej parodii opowieści o Draculi, czyli "Nieustraszonych pogromców wampirów" (1967) Romana Polańskiego. Scenarzyści Ryan Ridley i Robert Kirkman (zgadliście, to gość od "The Walking Dead") nie mają pomysłu, jak ten krwawy skecz rozciągnąć do pełnej długości filmu.

Dostajemy więc banalny wątek o toksycznym uzależnieniu Renfielda od Draculi (ech, te jednopłciowe i aseksualne związki!), wyświechtaną postać Serpico w spódnicy (Awkwafina), a do tego w sojusz z Draculą wchodzi włoska mafia z Nowego Orleanu, symbolizowana przez jak zawsze rozwydrzonego i neurotycznego Bena Schwarza. Absurd? Napompowany nie do końca świeżą krwią, którą zakrztusił się w "Wywiadzie z wampirem" Tom Cruise. Dlatego pojawienie się frywolnie bawiącego się rolą Nicolasa Cage’a, który po roli samego siebie w zeszłorocznym "Nieznośnym ciężarze własnego talentu" już nic nie musi udowadniać, jest za każdym razem tak ożywcze. Cage może już tylko lizać własne ego i po prostu być na ekranie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś założy czarną pelerynę. Tylko niech następnym razem dadzą mu ugryźć bardziej krwisty scenariusz. Ten jest zbyt wysmażony.

6/10

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Renfield" [trailer 2] materiały prasowe