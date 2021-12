Tomek ( Teodor Koziar ) - główny bohater "Powrotu do tamtych dni" - jest uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej. Mieszka z matką ( Weronika Książkiewicz ) - ojciec ( Maciej Stuhr ) wyjechał pracować do Stanów, a zamiast listów przesyła im kasety magnetofonowe. Opowiada w nich o tym, jak wspaniale wiedzie mu się za oceanem. Tomek marzy, że kiedyś wraz z mamą przeprowadzą się do Stanów. Nieoczekiwanie jednak to ojciec wraca.

W pierwszej chwili dominuje szczęście - dawno nieobecny rodzic zasypuje prezentami i stara się nadrobić stracony czas. Szybko jednak wychodzi na jaw, że za jego nagłym pojawieniem stoją demony z przeszłości, które teraz uderzają ze zdwojoną siłą. Tomek i jego mama z dnia na dzień zostają uwięzieni w mieszkaniu z alkoholikiem - i za nic nie potrafią wyrwać się z tej relacji.

W swoim bardzo osobistym filmie Konrad Aksinowicz łączy nostalgiczny powrót do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z horrorem życia z osobą w szponach nałogu. Problem tkwi w tym, że dwie obrane przez reżysera ścieżki idą w różnych kierunkach i absolutnie nie składają się na spójną całość. Film rozpoczyna się jak pocztówka z ostatniej dekady XX wieku, widzianych oczyma nastolatka - wypady na trzepak, branie z osiedlowej wypożyczalni dziesięciu kaset na raz, komputer jako niewyobrażalny luksus, wymarzony zestaw Lego numer 6285 (czyli statek piracki). Przyznam, że jako osoba dorastająca w tamtych czasach, kilka razy uśmiechnąłem się, widząc wzorcowo odmalowany obraz epoki.

Z kolei wątek życia z alkoholikiem przeraża naturalizmem. Grany przez Macieja Stuhra ojciec zmienia się z żartującego cwaniaczka w człowieka uwięzionego w pijackim ciągu. Transformacja ta jest szybka, ale wiarygodna i dobrze poprowadzona. Już sam jego powrót podszyty jest pewnym niepokojem, a reżyserowi wystarcza kilka małych scen, by zapowiedzieć nadchodzącą zapaść. Gdy ojciec stacza się na samo dno, kamera nie pozostawia nic wyobraźni - widzimy go szlajającego się nago po mieszkaniu, atakującego swoją rodzinę i śpiącego we własnych odchodach.

Dla Stuhra jest to najciekawsza rola od czasu drugiego planu w "Obławie" Marcina Krzyształowicza . Niemniej nie jestem do końca pewien, czy aktor sprawdził się w niej. O ile pasuje on idealnie do przegrywa, obiecującego gruszki na wierzbie zapatrzonemu w niego synowi, to w granym przez niego pijackim amoku czuć trochę nieszczerości.



Nic nie można natomiast zarzucić debiutującemu na ekranie Teodorowi Koziarowi, który przejmująco wciela się w dziecko, które - jak się okazuje, nie po raz pierwszy - musi nagle zacząć odgrywać rolę dorosłego w sytuacji, w której ojcu nie przeciwstawi się ani zdominowana przez niego matka, ani pełni pustych słów nauczyciele, ani w większości obojętni sąsiedzi.

Przyjemność i rozbawienie płynące z elementów nostalgicznych nie współgrają z emocjami wychodzącymi z wątku walki z nałogiem ojca. Oba są bardzo dobrze zrealizowane, ale połączenie ich w jeden film sprawia wrażenie, jakby widz przełączał kanały telewizyjne, chcąc obejrzeć dwie produkcje jednocześnie. Mimo że "Powrót do tamtych dni" wywołuje emocje - i to skrajne - ostatecznie nie do końca wiadomo, jaką historię chciał nam opowiedzieć Aksinowicz.

6/10

"Powrót do tamtych dni", reż. Konrad Aksinowicz, Polska 2021, dystrybutor: Kino Świat premiera kinowa 10 grudnia 2021 roku.