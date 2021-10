Na początku "Pleasure", reżyserskiego debiutu Ninji Thyberg, Bella zamieszkuje z kilkoma dziewczętami - również stawiającymi swoje pierwsze kroki w filmach dla dorosłych. Wszystkie starają się przebić, zdobyć jak najwięcej fanów i dzięki temu zaskarbić sobie uwagę znanego agenta. Branża porno staje się tutaj tylko otoczką, mającą zaznaczyć, jak wiele młoda kobieta jest gotowa poświęcić, by zrealizować obrane sobie cele.

"Pleasure": Jak się kręci porno?

Reżyserka nigdy nie odwraca oka kamery od okropieństw, którym zostanie poddana Bella na kolejnych planach filmowych. Chłód zdjęć uzmysławia zmiany w charakterze Belli, tracącej z każdą kolejną ekstremalną sceną cząstkę człowieczeństwa. Thyberg nie krytykuje jednak przedstawicieli branży. Zresztą w jej filmie pojawia się wiele osób w rzeczywistości pracujących przed i za kamerami produkcji dla dorosłych (a mówiąc wprost - wszyscy poza grającą główną rolę Kappel). Zamiast tego prezentuje różne podejścia do pracy na planie porno - twórców, którzy dbają o jak największy komfort aktorów i aktorek, oraz tych zmuszających ich do występów szantażem lub wyżywających się na nich w trakcie zdjęć.



Reklama

Zdjęcie Sofia Kappel w scenie z filmu "Pleasure" / Plattform-Produktion / materiały prasowe

Oczywiście tych pierwszych należy wziąć w nawias - gdy podczas swej pierwszej sceny Bella panikuje, męscy członkowie ekipy ciepłym głosem komplementują ją i namawiają do kontynuowania zdjęć. Na pytanie, czy ich ton nie uległby zmianie, gdyby dziewczyny nie udało się przekonać, pozostaje odpowiedzieć oglądającym. Osobami, które naprawdę okazują jej wsparcie, są współlokatorki, inne kobiety pracujące przy porno oraz gwiazdor mający swe najlepsze lata za sobą, przy pierwszej okazji ostrzegający dziewczynę przed dwulicowością jej konkurentek (gdyby tylko miał świadomość, do kogo mówi). Jeśli reżyserka atakuje kogoś wprost, to właśnie widzów filmów XXX, ciągle domagających się coraz to nowych, bardziej obrzydliwych produkcji.

"Pleasure": Obrzydzenie i obojętność

Zdjęcie Scena z filmu "Pleasure" / Plattform-Produktion / materiały prasowe

Jednak jeśli od "Pleasure" odjąć spojrzenie na pracę przy filmach pornograficznych, nagie ciała aktorek i aktorów oraz sceny mniej lub bardziej zdehumanizowanego seksu, to zostaje nam prosty, wtórny film o dążeniu za wszelką cenę, a czasem nawet po trupach do celu. Bella, od początku niebudząca za grosz sympatii, równie dobrze mogłaby być pracownicą korporacji lub sportsmenką - działałaby zapewne równie bezwzględnie i przy użyciu wszelkich możliwych środków. W rezultacie finał i wynikające z niego wnioski są raczej oczywiste, a sam film pusty. Podczas seansu "Pleasure" budzi przede wszystkim obrzydzenie. Po nim pozostaje tylko obojętność.

5/10

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pleasure" [trailer] materiały prasowe

"Pleasure", reż. Ninja Thyberg, Francja/Holandia/Szwecja 2021, dystrybucja: Mayfly, premiera kinowa: 22 października 2021

Czytaj więcej:

Amanda Seyfried jako tragiczna królowa porno!

Magdalena Popławska jako gwiazda porno [ZDJĘCIA]!

Jak naprawdę wygląda życie gwiazd porno?