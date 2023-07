"Nie otwieraj oczu: Barcelona": Absurd goni absurd. Film to jedna wielka głupota

Film kuleje w kluczowych elementach fabularnych i rozczarowuje rozwiązaniem w finale. Kompletnie nie przekonał mnie motyw fanatyków religijnych, którzy wrogie istoty nazywali "aniołami". Z jednej strony, twórcy w ten sposób starali się wprowadzić nowe rozwiązania do uniwersum, z drugiej wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Sceny z księdzem, który jest na granicy szaleństwa wypadły karykaturalnie, groteskowo i w moim przypadku, spotkały się z głośnym parsknięciem.

Kolejnym nonsensem są sceny, w których bohaterowie mówią do siebie w różnych językach. Claire, grana przez Georginę Campbell mówi do Octavio (Diego Calva) w języku angielski, a ten odpowiada jej po hiszpańsku.

"Nie otwieraj oczu: Barcelona" to jedna z mało wymagających produkcji, których na Netfliksie powstała masa i prawdopodobnie, tak jak w przypadku innych "średniaków", przyciągnie sporą rzeszę widzów. Jednak podczas seansu nie da się nie odnieść wrażenia, że fabuła jest wtórna, historia spóźniona o co najmniej kilka lat. To, co najlepszego mogło aktualnie powstać z gatunku postapo, już dostaliśmy w tym roku w postaci "The Last of Us".

4/10

"Nie otwieraj oczu: Barcelona", reż. Alex Pastor, David Pastor, Netflix. Data premiery: 14 lipca 2023 r.

