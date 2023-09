Główną bohaterką filmu " Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę " jest Stacy ( Sunny Sandler ), dla której zorganizowanie bat micwy, czyli żydowskiej uroczystości, podczas której oficjalnie przeobrazi się z dziewczynki w kobietę, jest sprawą nadrzędną. 13-latka wraz ze swoją przyjaciółką, Lydią ( Samantha Lorraine ) całymi dniami fantazjuje o wymarzonej, hucznej imprezie, o której wszyscy będą mówić i dyskutować przez długi czas.

Sprawy komplikują się, gdy na ich drodze pojawia się... chłopak. Stacy zakochuje się w popularnym chłopcu ze szkoły. Problem pojawia się w momencie, gdy Lydia również postanawia się wokół niego zakręcić i poderwać. Przyjaźń dziewczyn zostaje wystawiona na próbę.

"Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę": Rodzinka Sandlerów na ekranie

W filmie "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" zagrała cała rodzina Sandlerów. Najmłodsza córka znanego aktora, Sunny, wciela się w postać głównej bohaterki. Sadie gra jej starszą siostrę, Ronnie. Żona Adama Sandlera gra matkę Lydii, a sam gwiazdor wciela się w postać ojca Stacy i Ronnie.

To nie pierwszy raz, gdy rodzina Sandlera gra w filmach z jego udziałem. Jackie, Sunny i Sadie pojawiły się w rolach epizodycznych w takich tytułach jak: "Żona na niby", "Nie zadzieraj z fryzjerem" czy "Jeszcze większe dzieci". Trzeba jednak przyznać, że "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" to pierwszy projekt, w którym to córki grają pierwsze skrzypce, a Adam Sandler jest jedynie tłem dla nich.

Zdjęcie "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" / Scott Yamano / Netflix

W sieci można znaleźć opinie, że to najlepsza rola komediowa Sandlera od lat. Częściowo się z nimi zgodzę, bowiem świetnie sprawdził się jako tatusiek, który, mimo że stawia swoje córki w żenujących sytuacjach i raczy ich żartami nie na miejscu, to nie da się go nie kochać. Adam Sandler jednak nie pojawia się na ekranie zbyt często. Jest to rola drugo, a może nawet trzecioplanowa, dlatego nie potrafię w pełni stwierdzić, że jest to jego najlepsza rola komediowa od lat. Z pewnością lepsza niż w ostatnich filmach dla Netfliksa ("Zabójczy rejs", "Zabójcze wesele"), ale można się zastanawiać, czy to jest aż tak duże osiągnięcie. Zdecydowanie wolę oglądać tego aktora w dramatach ("Lewy sercowy", "Nieoszlifowane diamenty").

Z kolei Sunny Sandler na ekranie błyszczy. Nie zawiodła w roli głównej i wypadła o wiele lepiej niż jej starsza siostra. Ma świetną chemię zarówno z Samanthą Lorraine, która wciela się w postać jej przyjaciółki, jak i z pozostałymi nastolatkami.

"Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę": Kampowa rozrywka. Netflix wreszcie stworzył dobrą komedię

"Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" to samoświadoma, kampowa komedia o dorastaniu. Dla nastolatków pewne rzeczy, które dla dorosłych mogą wydawać się mało ważne, są całym światem. Obserwowanie 13-latków z perspektywy osoby dorosłej przynosi wiele frajdy, bowiem jest to świat dla nas zupełnie obcy i odległy. To siła tego filmu. Być może z lekkim poczuciem wstydu można przyznać, że twórcy sprawnie angażują widza w problemy nastolatków.

Zdjęcie "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" / Scott Yamano / Netflix

Warto dodać, że "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" to także ciepła opowieść o dojrzewaniu, uświadamianiu sobie pewnych wartości życiowych, nauce popełniania błędów. Z bólem serca muszę zwrócić uwagę na tempo historii, które zwalnia od połowy filmu. Ma się wrażenie, że scenariusz nie wie, w którą stronę chce pójść. Wraca na właściwy tor w końcówce, ale nie da się ukryć lekkiego uczucia rozczarowania.

"Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" to udana komedia Netfliksa z motywem "coming-of-age". Z dystansem przygląda się problemom nastolatków, a rodzina Sandlerów w obsadzie to zdecydowana wartość dodana.

7/10

"Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę", reż. Sammi Cohen, Stany Zjednoczone. Data premiery: 25 sierpnia 2023 r.