Młoda dziewczyna w brutalnym świecie kibiców. Walczy o życie

"Obudź się" opowiada o dziewczynie, która wkracza w brutalny świat kibiców piłkarskich.



W główną rolę wciela się Martyna Byczkowska, która tym występem udowadnia, że jest jedną z najzdolniejszych polskich aktorek.



Film otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych 2022 oraz Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" 2023

Główną bohaterką filmu jest Zosia, nastolatka wychowywana przez brata Bajzla, który należy do środowiska kibiców piłkarskich. Akcja "Obudź się" rozgrywa się w ciągu jednego dnia wśród ultrasów. Po jednej z bójek chłopak zapada w śpiączkę. Zadziorna siostra chce uratować mu życie, dlatego wyrusza na zdobycie flagi przeciwnej drużyny. Nieustraszona jedzie do domu jej lidera, Cygana i stawia żądanie: albo jego kumple oddadzą flagę, albo on zginie. Atmosfera staje się coraz gęstsza, a spirala nienawiści zaczyna się nakręcać.

Akcję filmu napędza konflikt Zosi i Cygana - granych przez Martynę Byczkowską (znaną publiczności z seriali "1670" i "Absolutni debiutanci") i Piotra Żurawskiego . Byczkowska niesie na swych barkach cały ciężar opowiadanej historii. Kreuje w przekonujący sposób nastolatkę mierzącą się ze stratą najbliższej osoby, rozpacz idzie u niej w parze z chęcią zemsty. Oparciem w tym trudnym procesie, zupełnie nieoczekiwanie, staje się pochodzący z wrogiego obozu Cygan, z którym nawiązuje nić porozumienia.

"Obudź się" oferuje widzowi transparentną i niezbyt skomplikowaną grę, której przebieg nie będzie specjalnym zaskoczeniem, choć kilka fabularnych rozwiązań zgrabnie wymyka się klasycznym regułom gatunkowego kina. W natłoku brutalnych i bezwzględnych porachunków, gdzieś pomiędzy wierszami, twórcy filmu próbują przemycić historię o odkupieniu win i odbudowie rodzinnych więzi.

Pomimo pobocznych wątków, od początku do końca to dość prosta w przekazie historia o lojalności, oddaniu i zemście, mocno osadzona w świecie stadionowych chuliganów. Kamera w rękach operatora Adama Palenty podąża za zdeterminowaną dziewczyną, rozedrgane ujęcia ukazują jej rozpacz i determinację. Z tego powodu oglądając "Obudź się", czujemy adrenalinę towarzyszącą działaniom głównych bohaterów. Filip Dzierżawski uświadamia, że potrafi przyglądać się międzyludzkim relacjom.

Zatem "Obudź się" jest kameralną opowieścią utrzymaną w klimacie realizmu społecznego. To obiecujący debiut fabularny Filipa Dzierżawskiego .

6/10