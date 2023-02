Jedenaście lat temu jeden z reżyserskich guru amerykańskiego kina niezależnego Steven Soderbergh po raz pierwszy opowiedział o zespole męskich striptizerów. Nie byli to jednak poczciwi zabawni tatuśkowie jak w "Goło i wesoło" (1997) Petera Cattaneo, a grupa świetnie wytrenowanych umięśnionych byczków, mająca w jednej chwili zawładnąć fantazją i zmysłami każdej siedzącej na widowni kobiety. Obok Channinga Tatuma , który stał się twarzą serii, można było tam zobaczyć chociażby pląsającego Matthew McConaugheya (swoją drogą ciekawie po latach wrócić do tego oblicza znakomitego amerykańskiego aktora). I o ile pierwszy "Magic Mike" dostarczył sporo frajdy, zdobywając uznanie nie tylko widzów, ale i krytyki, o tyle druga część wyreżyserowana przez Gregory’ego Jacobsa i ta obecna podpisana przez Soderbergha to jednak rozmienianie się na drobne.

Pierwszy i ostatni taniec Magic Mike'a

Na dobrą sprawę nowego "Magic Mike’a" sprowadzić można by do dwóch scen - pierwszego i - nomen omen - ostatniego tańca. One rzeczywiście są szalenie efektowne. Zarówno od strony choreograficznej, sensualnej, jak i czysto aktorskiej. Zresztą Channing Tatum wiedział, co robi, bo w młodości dorabiał ponoć jako tancerz erotyczny. I nawet przyprószony obecnie siwizną włos aktora nic tu nie zmieniał, ponieważ te dwie sekwencje, a zwłaszcza rozbudowany finał, są świetne. Problem w tym, że między nimi jest jeszcze jakaś historia. Niezbyt skomplikowana, dodajmy, a nie wiedzieć czemu tłumaczona jeszcze w dość pretensjonalny sposób przez głos z offu.

Zdjęcie Scena z filmu "Magic Mike: Ostatni taniec" / Image Capital Pictures / Film Stills / Agencja FORUM

W zasadzie fabułę można by streścić w jednym zdaniu: do czego jest zdolna zraniona kobieta. W tej roli występuje Salma Hayek , której nawet wyjątkowy temperament i taneczne popisy, znane chociażby z "Od zmierzchu do świtu" (1996) Roberta Rodrigueza, na niewiele się zdają.

Zdjęcie Salma Hayek i Channing Tatum w filmie "Magic Mike: Ostatni taniec" / Warner Bros / materiały prasowe

Wciela się ona w postać Maxandry, milionerki, która jest w trakcie rozwodu i chcąc zemścić się na niewiernym mężu, stara się, jak tylko może, uprzykrzyć mu życie. Oczkiem w głowie mężczyzny jest rodzinny londyński teatr z wieloletnimi tradycjami. Tyle że właśnie znalazł się on pod rządami kobiety, która planuje wprowadzić tam swoje porządki, a z poznanego wcześniej przypadkiem poczciwego Mike’a - czy jak zwą go w konserwatywnym Londynie: Michaela Jeffreya Lane’a - zrobić reżysera pełną gębą. Opuszczamy zatem słoneczne Miami i przenosimy się do deszczowej angielskiej stolicy, a obiektem żartów będzie w dużej mierze konfrontacja wyrafinowanej brytyjskiej kultury z amerykańską prostotą. Zabawne, ale tylko za pierwszym czy drugim razem.