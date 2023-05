"Mafia Mamma": Odniesień do "Ojca chrzestnego" jest sporo

Oczywiście odniesień do arcydzieła Francisa Forda Coppoli jest co niemiara. Jak mamy zamach, to sypią się pomarańcze, jak ktoś bliski spyta, czy jesteś w mafii, to usłyszy kojące "nie", a później zostanie wyprowadzony za drzwi. "Mafia Mamma" próbuje swych sił także jako opowieść emancypacyjna. Oto Kristin ( Toni Collette ) dowiaduje się, że jej nigdy niewidziany, osiadły we Włoszech dziadek zmarł. Nękana przez współpracowników krewnego, kobieta postanawia udać się do Europy. W domu nic jej nie trzyma. W niedającej satysfakcji pracy jest lekceważona, mąż-obibok ją zdradza, a nastoletni syn - światło jej życia - właśnie wyjechał na studia.

We Włoszech okazuje się jednak, że dziadek nie zajmował się produkcją win, tylko stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej. W dodatku w ostatniej woli zażyczył sobie, by to ona przejęła po nim schedę - i nie ma tutaj możliwości powiedzenia "nie".



Oto mamy prosty przepis na komedię, z jednej strony brutalny i patriarchalny świat mafii, z drugiej łagodna, niepewna siebie Amerykanka, która chciała sobie zrobić wakacje w stylu "Jedz, módl się, kochaj". Wszystko pisane grubą kreską, co nie jest problemem, póki kolejne gagi bawią.

Niestety, humor nie zawsze dostarcza. Kristin jest postacią pisaną na jedną nutę - jak wszyscy zresztą, ale drugi plan może, a wręcz musi być charakterystyczny. Protagonistka powinna tymczasem mieć w sobie nieco więcej sprzeczności. Na szczęście jest Toni Collette, która potrafi sprzedać niekończące się, nerwowe słowotoki swej bohaterki i jej nieporadność. To nie jest najwybitniejsza rola w karierze tej świetnej aktorki. Niemniej nie schodzi ona nigdy poniżej pewnego poziomu, co działa tylko na korzyść Kristin. Także Monica Bellucci sprawdza się jako jej wierna i stoicka doradczyni.

"Mafia Mamma": Komedia czy parodia filmu gangsterskiego?

Prosty humor na zasadzie "jestem gangsterką, co powinnam teraz zrobić" zmienia się czasem na krwawe zestawienie łagodności Kristin i brutalności otaczającego ją świata. Wyłupywanie oczu, krojenie zwłok, atakowanie krocza obcasem - takie atrakcje zgotowali dla nas twórcy.

Efekt budzi raczej zakłopotanie. Ze świecą szukać tu finezji przemocy lub pójścia w totalną groteskę. W końcu brakuje także jasnego konfliktu. Wszystkie zagrożenia udaje się łatwo rozwiązać, przez co brakuje motywu przewodniego.



"Mafia Mamma" to takie "Pamiętniki z wakacji", tylko nieco krwawsze i czasem autentycznie zabawne. Sam film nie wie do końca, czym chce być - czy niezobowiązującą komedią o nieśmiałej kobiecie, która znajduje wewnętrzną siłę, czy parodią kina gangsterskiego. Osoby szukające lekkich doznań mogą wybić się z rytmu przez niespodziewane okrucieństwo niektórych scen. Tych jest z kolei za mało, by zadowolić fanów mocniejszych wrażeń. Jeśli już, to warto przede wszystkim dla Collette i Bellucci.

5/10

"Mafia Mamma" , reż. Catherine Hardwicke, Wielka Brytania/Włochy/USA 2023, dystrybucja: Monolith Films, premiera kinowa: 26 maja 2023 roku.