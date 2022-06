"Kolano Ahed": Oto współczesny Izrael

Nadav Lapid zainteresował wcześniej festiwalową publiczność w Berlinie filmem "Synonimy" (2019), historią Izraelczyka, który ucieka do Francji. W najnowszym "Kolanie Ahed" Lapid znowu idzie w szranki ze swoją ojczyzną i wyciąga chyba jeszcze mocniejsze działa.

Reżyser Y jest de facto jego alter ego. Wyjazd do małej miejscowości ożywia traumatyczne wspomnienia ze służby wojskowej. W Aravah zmierzy się z traumą z przeszłości, śmiertelną chorobą matki, z którą tworzy wspólnie filmy (Lapid napisał z matką scenariusz do "Synonimów" tuż przed jej śmiercią) i cenzorskim aparatem władzy.

Tytuł nawiązuje do kolejnego projektu Y - historii młodej Palestynki, która w czasie protestów spoliczkowała izraelskiego żołnierza, za co została ukarana karą więzienia. Po wyroku jeden z izraelskich polityków stwierdził, że dziewczyna zasłużyła, żeby ją zastrzelić, albo przynajmniej postrzelić w kolano.

W Aravah Y spotyka młodą i uroczą Yahalom, która pochodzi z tej miejscowości, ale awansowała na kierownicze stanowisko w ministerstwie kultury i jest odpowiedzialna na regionalne biblioteki. Przed projekcją i spotkaniem autorskim prosi Y, by ten podpisał formularz zobowiązujący go do ustalonych z góry tematów dyskusji. Akt cenzury oburza nie tylko Y, ale - jak się okazuje - zawstydza Yahalom, która nie popiera działań ministerstwa.

Lapid ponownie sięga po paletę estetycznych, bezkompromisowych rozwiązań. "Kolano Ahed" rozpoczyna się jak wideoklip, by potem zbliżenia przeplatać z panoramą pustynnej przyrody, dynamiczny montaż przerywać kontemplacją krajobrazu. Swoje znaczenie ma również warstwa dźwiękowa. Opowieść lawiruje między surrealizmem, patosem, absurdem, artystyczno-politycznym manifestem i poetycką apokaliptyczną wizją, gdy Y i Yahalom wędrują przez pustynię.

To esej na temat przemocy - psychicznej, fizycznej, państwowej i systemowej. Na różnych poziomach i na różnych etapach życia doświadcza jej Y, ale zarazem sam zaczyna przemoc stosować. Staje się produktem kraju i systemu, który krytykuje.

"Kolano Aheda" nie zachwyca, ale na pewno potrafi zaskoczyć. Pozostawia niedosyt, mimo swej intensywności. Może właśnie o to zresztą chodziło Lapidowi. Projekt Y dotyczący Ahed również nie nabiera kształtów i nie wiadomo, czy z powodu cenzury nie zostanie zawieszony. To z pewnością najbardziej osobisty film Lapid. Jego osobisty, pełen żalu wyraz krytyki wobec ojczyzny.



"Kolano Ahed" , reż. Nadav Lapid, Niemcy, Izrael, Francja 2021, dystrybutor: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, premiera kinowa: 24 czerwca 2022 roku.

