"Imperium światła": Miłość nieuporządkowana [recenzja]

Jan Tracz Recenzja

Sam Mendes nie zapomniał, jak kręci się filmy. Dopadła go natomiast niekonsekwencja - reżyser chciał zbyt wiele zawrzeć w swojej najnowszej produkcji. Niestety, "Imperium światła" gubi się w natłoku poruszanych wątków. Nawet jeśli ogląda się to z pewnym uczuciem zaciekawienia, to z opowiedzianej historii niewiele wynika.

Micheal Ward i Olivia Colman w filmie "Imperium światła" /materiały prasowe