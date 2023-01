"Gra fortuny": Pędząca akcja nie daje wytchnienia

"Gra Fortuny" miała wejść na ekrany w marcu 2022 roku. Premiera została nagle i niespodziewanie przełożona prawie o rok. Tym razem filmowa zamrażarka nie została uruchomiona przez postpandemiczne następstwa. W tym przypadku wpływ na decyzję producentów miała wojna na Ukrainie. Grający w filmie Peter Ferdinando ujawnił, że chodziło o postacie ukraińskich gangsterów, którzy są ważnymi czarnymi charakterami filmu twórcy "Porachunków" .



Reklama

Już otwarcie filmu pokazuje, że Guy Ritchie bez żadnych ogródek wrzuca nas w sam środek pędzącej akcji i do końca nie daje od niej wytchnienia. Cóż, Jason Statham na plakacie zobowiązuje do mordobicia, strzelanin, pościgów samochodowych i wybuchów. To kolejny po "Jednym gniewnym człowieku" (2021) film Ritchiego, w którym nie bawi się on w narracyjne piruety z "Porachunków", "Przekrętu" czy "Sherlocka Holmesa". Nie rezygnuje z typowej dla siebie ironii i inteligentnych dialogów, ale nie czyni z tego istoty filmu.



"Gra Fortuny" to 100 procentowe kino akcji czerpiące z retro klimatu lat 80. XX wieku, ale nie zapominające o widzach wychowanym na gatunkowym eklektyzmie XXI wieku. To mieszanka jego autorskiego ukłonu dla szpiegowskiej tradycji spod znaku "Kryptonim U.N.C.L.E" z kopanym kinem ociekającym testosteronem Jasona Stathama. Ba, możliwe, że będzie z tego seria w stylu "Oceans Eleven" Stevena Soderbergha. Orson Fortune nie ma na razie swojej jedenastki, ale i z trójką ekscentrycznych agentów radzi sobie dobrze.



Zdjęcie Jason Statham w filmie "Gra fortuny" / materiały prasowe

"Gra fortuny": Fabuła jest bezczelnie prosta

Fabuła jest bezczelnie prosta. Arogancki i wyjątkowo chętnie korzystający ze swojego statusu czołowego szpiega, wykonującego zlecenia dla brytyjskiego wywiadu, Orson Fortune ( Jason Statham ) musi udaremnić sprzedaż broni, która może doprowadzić świat do chaosu. Jednym ze spiskowców jest miliarder Greg Simmonds ( Hugh Grant ), który przy okazji jest zakochany w filmach gwiazdora Hollywood, Danny’ego Francesco ( Josh Hartnett ). Ekipa Orsona zgarnia więc podstępem Danny’ego i jedzie ratować świat, zabierając ze sobą widzów do Turcji, Kataru i Anglii. Niestety chrapkę na sukces ma druga ekipa, wykorzystywana przez Brytyjczyków, którą kieruje Mike (Peter Ferdinando). Mike i Orson bardzo lubią popisywać się umiejętnością robienia rozpierduchy oraz własnym ego.



Ritchie nie udaje, że "Gra Fortuny" to czyste kino rozrywkowe, które ma bawić, bawić i jeszcze raz bawić. Role są tutaj rozdane według schematu, znanego każdemu miłośnikowi gangsterskich komedii reżysera "Rock’N’Rolli". Jason Statham łamie szczęki z gracją wypowiadanych jednozdaniowych punchlinerów, zaś Hugh Grant bawi się swoim wizerunkiem i kolejnymi zmarszczkami nie mniej przepysznie niż w "Dżentelmenach". Jego finałowy monolog mógłby spokojnie pojawić się w "Przekręcie". Ritchie zawsze miał niezwykły instynkt do obsady. Nie inaczej jest i tym razem. Cary Elwes, Aubrey Plaza i raper Bugsy Malone w rolach członków ekipy Fortune’a mają tyle samo uroku, co ekranowej chemii. Statham świetnie się też bawi w smokingu, parodiując Jamesa Bonda, który, póki co, jest martwy i wciąż nie wybrano jego następcy. Z dialogami scenarzysty "Przekrętu" w ustach rozbawiłby nawet najbardziej ponurą wersję agenta 007.

Nie spodziewajcie się po tym filmie przełomu w podgatunku, jakim jest komedia sensacyjna na miarę wczesnych filmów Ritchiego z przełomu wieków. 54-letni Anglik odcina kupony od dawnej wielkości, czego specjalnie nie ukrywa. Miał w karierze kilka wtop, zarówno tych studyjnych ("Aladyn", "Król Artur: Legenda miecza") jak i autorskich ("Revolver", "Rejs w nieznane"). Jednak, gdy bierze się za kumpelskie kino dla dużych chłopców, to zawsze wygrywa. Nawet jeżeli kręci wciąż ten sam film, w różnych opakowaniach albo smokingach.

7/10

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gra Fortuny" [trailer] materiały prasowe