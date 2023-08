Norweski reżyser André Øvredal przyzwyczaił nas również do tego, że kręci horrory kierowane do jak najszerszego widza, co widać przecież zarówno w "Upiornych opowieściach o zmroku" czy "Autopsji Jane Doe". Reżyser "Łowcy Trolii" to sprawny rzemieślnik, który nie schodzi nigdy poniżej solidnego poziomu, mieszczącego się w precyzyjnie i bezpiecznie ustawionych ramkach oświetlonych napisem Hollywood. Może to powoduje, że Dark Uniwersum nie może ruszyć z kopyta, będąc ciągle kasowanym i reaktywowanym?

No, ale czy tworzone w latach 1923-1960 filmy Universal z logo Monster właśnie takie nie były? Zapominamy, że amerykańska rewolucja lat 70. w horrorze pod batutą młodych gniewnych jak Craven, Carpenter, Hooper, Romero czy De Palma, była stylistycznym buntem przeciwko hollywoodzkiemu sznytowi "Narzeczonej Frankensteina", "Upiora w operze", "Mumii" czy właśnie "Draculi" z Bellą Lugosim. Już sam oryginalny tytuł - "Ostatni rejs Demetera" - obiecuje retro przeprawę w klimacie "The Creature Walks Among Us", "Człowiek, który się nieprawdopodobnie zmniejsza" czy "Kobieta wilk z Londynu", a nie kina zadrapanego pazurem Kruegera i nożem Myersa. Mimo wszystko czekam więc na nową odsłonę pojedynku Van Helsing vs Dracula, którą ten film w finale zapowiada.

6/10