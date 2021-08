"Czarny Młyn": Jak dzieci ratują dorosłych [recenzja]

Rzecz dzieje się w małej wiosce Młyny. Pierwsza scena, jako prolog, ma miejsce kilka lat przed właściwymi wydarzeniami. Płonie młyn, a ojciec (Marcin Dorociński) głównego bohatera, Iwa, chcąc ratować innych, wraca do płonącego budynku. Tym samym na oczach syna i ciężarnej żony przepada w odmętach młyna.



Obecność Marcina Dorocińskiego daje nadzieję na przynajmniej kilka scen z udziałem tego wybitnego aktora. Tak się jednak niestety nie dzieje, choć w książce postać ojca przewija się znacznie częściej niż w filmie. Nawet wątek powodu nieobecności ojca w życiu rodzinnym został w filmie zmieniony. Trzeba jednak przyznać, że ta zmiana wyszła z korzyścią dla ekranizacji.



Niedosyt obecności Marcina Dorocińskiego zastępuje natomiast aktorstwo najwyższej klasy aktorów młodego pokolenia. Główna postać, grana przez Iwo Wicińskiego, jest prowadzona konsekwentnie od samego początku, a jego przemiana została zagrana w sposób niezwykle dojrzały. O ile w książce postać ta jest wykreowana w taki sposób, że lubimy ją od samego początku, tak w filmie nieoczywistość i wielowymiarowość jest czymś, co zdecydowanie nadaje filmowi kolejnych "smaczków", czyniąc go czymś więcej, niż kolejnym polskim filmem dla dzieci. Pola Galica-Galoch, która w filmie zagrała Melę, jest warta zapamiętania i z pewnością jeszcze o niej usłyszymy. Również Borys Wiciński, znany z filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt", który tym razem wciela się w czarny charakter w paczce przyjaciół, zagrał w sposób bardzo naturalny, co może się podobać.



Bardzo ciekawie przedstawiona jest relacja głównego bohatera z Melą, młodszą siostrą z niepełnosprawnością. O ile w książce od samego początku Iwo jest bardzo wspomagający i z zaangażowaniem staje w obronie inności swojej siostry, tak w filmie trzeba trochę na to poczekać, co dodaje historii wiarygodności i po prostu - realności. Postać kilkuletniej Meli, grana przez Polę Galicę-Galoch, została wykreowana po mistrzowsku. Dziewczynka miała przed sobą niezwykle trudne zadanie, któremu sprostała w bardzo profesjonalny sposób.



Motyw przemiany chłopca i pokazania trudnych relacji, panujących w domu rodzinnym, to zasługa reżysera, który postać Meli poprowadził w nieco inny sposób, niż w książce. Zasadniczy wpływ na to miały również scenarzystki: Katarzyna Stachowicz-Gacek oraz Magdalena Nieć, która wcieliła się w filmie w postać matki. Aktorka przyznała, że tworząc scenariusz, nie chciała w żaden sposób wyróżniać swojej postaci. Rzeczywiście, nie ma się wrażenia przesytu jej obecności na ekranie, wprost przeciwnie - sceny z jej udziałem są znakomitym dopełnieniem filmu, który z opowieści o przyjaźni poddanej próbom staje się dodatkowo studium relacji rodzinnych. Opowieść idealnie ukazuje przemianę nie tylko grupy przyjaciół, lecz także samych głównych bohaterów, którzy - w zetknięciu z zagrożeniem - muszą swoimi decyzjami uratować dorosłych.

Wątki przygodowe trzymają w napięciu i pewnie zrobią wrażenie nie tylko na młodych widzach. Ciekawie rozwiązany jest punkt kulminacyjny całego filmu, w którym akcja przenosi się do tajemniczego, tytułowego Czarnego Młyna. Choć początkowo wydaje się, że niektóre sceny są niepotrzebnie przedłużane i nieco rozczarowujące, wrażenie to rekompensuje końcowa sekwencja filmu.

Warta uwagi jest również muzyka Maćka Dobrowolskiego. Świetnie podsyca atmosferę grozy w filmie, odwzorowuje tajemniczy klimat i skupia na sobie uwagę przez ciekawe motywy elektroniczne. Trudno uniknąć porównań do kultowej produkcji Netfliksa "Stranger Things" - historia grupy młodych przyjaciół, żyjących w małym miasteczku, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Jednak w żaden sposób skojarzenia te nie są dla filmu "Czarny Młyn" niekorzystne. Jest to film, na który z pewnością warto zabrać swoje dzieci. Gatunkowi kina familijnego, realizowanego w Polsce, stawia on poprzeczkę bardzo wysoko.



Autorka: Katarzyna Drelich



7,5/10



"Czarny Młyn", reż. Mariusz Palej, Polska 2021, dystrybutor: Mówi Serwis, premiera kinowa: 27 sierpnia 2021 roku.