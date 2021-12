"Biały potok": Algorytm w wersji hot [recenzja]

Łukasz Maciejewski Recenzja

"Biały potok" jest filmem terapeutycznym. W niełatwym momencie daje szansę na uśmiech. "To wartość umieć się cieszyć" - pisał Ota Pavel, smutny, zmagający się z depresją, autor najbardziej optymistycznej książki świata, "Śmierci pięknych saren". I dodawał: "Umieć się cieszyć ze wszystkiego. Nie oczekiwać, że w przyszłości zdarzy się coś, co będzie prawdziwe. Możliwe bowiem, że prawdziwe przychodzi właśnie teraz, a w przyszłości nic piękniejszego nie nadejdzie". "Biały potok" jest w gruncie rzeczy filmem właśnie o tym. Pokazując konflikty, daje portrety prawdziwych ludzi, z krwi i kości. To prawda, nie falsyfikat. Z perspektywy czasu nawet kłótnia może okazać się angażująca i wartościowa.