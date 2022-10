Jakub Izdebski Recenzja

Po średnio udanej przygodzie w Europie ("Prawda") Hirokazu Koreeda, laureat Złotej Plamy za "Złodziejaszki", wraca do Azji. Akcję swojego najnowszego filmu umiejscawia w Korei Południowej zamiast w rodzimej Japonii, ale poza tym jest to duchowy powrót do jego wcześniejszych dzieł. W "Baby Brokerze" Koreeda przepuszcza przez nową fabułę stałe motywy swej twórczości. Reżyser znów opowiada nam o patchworkowej rodzinie, złożonej z sympatycznych wyrzutków. Trudno zarzucić mu artystyczny zastój, skoro zawsze trafia do emocjonalnego celu.