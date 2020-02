Oscary 2020: Ogłoszono zwycięzców. Przez pomyłkę

Kontakt z fanami Oscarów na Twitterze nie jest złym pomysłem. Chyba że nie umie się tweetów publikować. Bo wtedy może zdarzyć się to, co Akademia Filmowa teraz zamiata pod dywan.

Pomyłka? Renée Zellweger oraz Joaquin Phoenix i bez tego mogą szykować się do wygłoszenia oscarowych podziękowań /Emma McIntyre /Getty Images

W sieci pojawił się tweet, który wyglądał tak, jakby był dziełem Akademii przyznającej Oscary. Co zawierał? Prognozę zwycięzców.

I tak oto "Parasite" miałby otrzymać Oscary za najlepszy film zagraniczny i najlepszy scenariusz oryginalny. Sam Mendes dostałby Oscara w kategorii najlepszy reżyser, zaś statuetka za scenariusz adaptowany miałaby powędrować do twórców "Jojo Robot".

Wśród zwycięzców w kategoriach aktorskich miałyby się pojawić takie osoby, jak: Joaquin Phoenix, Brad Pitt i Renée Zellweger.



I to spowodowało na Twitterze armagedon. Mimo że post bardzo szybko zniknął z sieci, internauci zdążyli go uwiecznić. Obejrzało go 3,4 miliona osób. Akademia wydała niemal natychmiast oświadczenie, że post ten nie był jej autorstwa, gdyż winne temu były problemy techniczne Twittera.

Jak było naprawdę, stanie się jasne już w najbliższą niedzielę, 9 lutego.