Podczas 92. ceremonii rozdania Oscarów Katarzyna Łaska razem z innymi aktorkami dubbingującymi postać Elzy z "Krainy lodu 2" zaśpiewała utwór "Into the Unknown"! To wykonanie było niesamowite - na pewno przejdzie do historii!

Katarzyna Łaska (w środku) zapamięta tę noc do końca życia /Kevin Winter /Getty Images

Od początku mówiło się, że na tegorocznej oscarowej gali usłyszymy wszystkie nominowane piosenki. Zastrzegano jednak, że utwór "Into The Unknown" z "Krainy lodu 2" wykonają jedynie Idina Menzel i Aurora. Tymczasem tuż przed galą ujawniono, że panie będą miały wsparcie wokalne w postaci dziewięciu artystek, które dubbingowały Elsę w różnych wersjach językowych - w tym reprezentantkę Polski!

Reklama

W efekcie Łaska wystąpiła u boku Menzel i ośmiu innych wokalistek dubbingujących postać Elzy: z Niemiec, Japonii, Norwegii, Rosji, Danii, Ameryki Łacińskiej, Tajlandii i Hiszpanii. Ich występ był bardzo magiczny - utrzymany w klimacie "Krainy lodu 2".



W rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM Łaska przyznała, że o możliwości zaśpiewania na oscarowej gali dowiedziała się 1 stycznia. "Byłam u mojej teściowej. Usypiałam mojego syna. Wtedy zadzwonił telefon, że jest taka szansa" - opowiadała artystka. "Nie wiem, w którym momencie poczułam, że naprawdę wystąpię na Oscarach" - dodała.

Przyznała, że czuje się "bardzo wyróżniona". "Z 46 wersji językowych wybrano tylko 9 i oryginalną" - podkreśliła.

Oscary 2020: Najpiękniejsze kreacje 1 / 29 Scarlett Johansson Źródło: Getty Images Autor: Steve Granitz/WireImage udostępnij

"Pracuję ponad 20 lat w dubbingu. Nigdy bym się nie spodziewała, że z tego bezpiecznego pokoiku studia czy z teatru muzycznego, gdzie nie ma błysku fleszy i paparazzi nagle znajdę się - nie starając się zupełnie o to - na Oscarach" - powiedziała artystka. "Nie śmiałabym nigdy śnić o tym, że tu będę" - podkreśliła.

"Wyobraźcie sobie, jak się czuje dziewczyna z Tomaszowa Mazowieckiego na oscarowym czerwonym dywanie obok nominowanych i nagrodzonych autorów hitów, które wszyscy znacie! Ledwo oddycham! Poważnie! To jest jakiś sen!!! Ale nie ważcie się mnie szczypać!" - napisała na Instagramie Łaska pod zdjęciem, na którym pozowała z Kristin Anderson-Lopez i Robertem Lopezem, autorami piosenek do "Krainy lodu".



Przypomnijmy, że "Kraina lodu" została wyprodukowana w 2013 r. przez Walt Disney Animation Studio, a jej akcja rozgrywa się w fikcyjnym królestwie Arendelle, dla którego inspiracją wizualną były krajobrazy Norwegii. Jej głównymi bohaterkami są siostry księżniczki: starsza Elsa posiadająca niszczycielską moc tworzenia śniegu i lodu oraz młodsza Anna, która wyrusza na wielką wyprawę, by ją ratować. Towarzyszą jej znawca górskich szlaków Kristoff, renifer Sven i bałwanek o imieniu Olaf. Animacja została wyróżniona ponad 70 nagrodami, w tym dwoma Oscarami. W 2019 r. do kin trafiła kontynuacja serii, czyli wspomniana "Kraina lodu 2".