​Cynthia Erivo: Jedyna taka aktorka w tym roku

​Cynthia Erivo to jedyna czarnoskóra aktorka nominowana do Oscara w 2020 roku. Ale gwiazda nie czuje się przez to w żaden sposób wyróżniona. Mówi wprost. "To bardzo smutne, że nie ma innej czarnoskórej kobiety wśród nominowanych".

Otworzono mi bardzo boleśnie oczy na zjawisko nierówności - mówi Cynthia Erivo /Kevin Winter /Getty Images

W mediach do tej pory królowała informacja o tym, że brytyjska aktorka i piosenkarka ma szansę otrzymać w 2020 roku aż dwa Oscary. Jeden za rolę w filmie "Harriet", drugi za wykonanie piosenki "Stand Up", którą zresztą współkomponowała.



Gwiazda zwróciła jednak uwagę na coś, co do tej pory było skutecznie ignorowane. W 2020 roku wśród aktorek nominowanych do Oscara, ona jest jedyną czarnoskórą kobietą.

"To niewyobrażalnie smutne, że podczas ceremonii, w pokoju, który będę dzieliła z innymi nominowanymi, nie będę mogła zobaczyć innej kobiety o moim kolorze skóry" - gorzko zaznaczyła Cynthia Erivo w wywiadzie prasowym. "Nie zaprzeczam, że nominacja mnie ucieszyła. Bo ucieszyła i to bardzo. Tyle że przy okazji otworzono mi bardzo boleśnie oczy na zjawisko nierówności. Nie powinno tak być" - stanowczo dodała.

Czy podczas gali rozdania Oscarów nominowana aktorka pozwoli sobie na to, aby skomentować tę sytuację ze sceny? Odpowiedź poznamy 9 lutego, kiedy to nastąpi rozdanie jednych z najcenniejszych nagród w życiu zawodowym każdego aktora.