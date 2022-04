Candle Media jest udziałowcem należącej do Willa Smith a firmy produkcyjnej Westbrook. Oprócz filmów produkuje ona m.in. popularny youtube’owy program Jady Pinkett Smith "Red Table Talk". Jak zapewnia prezes Candle Media, Kevin Mayer, nie zamierza on rezygnować z tej współpracy. Nie zmienia tego oscarowy skandal, którego bohaterem jest Smith. Stając w obronie żony, aktor spoliczkował na scenie komika Chrisa Rocka.



Will Smith nie straci na oscarowym skandalu?

"Westbrook to świetna firma, która ma nie tylko wspaniałe projekty, ale jest też dobrze zdywersyfikowana. Tworzą filmy, produkcje telewizyjne, projekty w mediach społecznościowych. Jest to więc bardzo dobra firma, w której mamy 10 proc. udziału i tak to obecnie wygląda" - stwierdził Mayer na konferencji zorganizowanej w poniedziałek 4 kwietnia w Cannes. Prezes Candle Media potwierdził w jej trakcie, że nie zamierza zrywać współpracy ze Smithem.



Will Smith nie jest jedynym głośnym nazwiskiem, z jakim współpracuje Candle Media. Wcześniej firma ta za 900 milionów dolarów kupiła m.in. należącą do Reese Witherspoon firmę produkcyjną Hello Sunshine i teraz współpracuje razem z tą zdobywczynią Oscara za rolę w filmie "Dzika droga". "Reese Witherspoon ma wspaniały pomysł na nową markę dla dzieciaków. Właśnie pisze książkę dla dzieci, na podstawie której zamierza nakręcić serial animowany" - poinformował Mayer, wspominając o zapowiedzianej w ubiegłym miesiącu przez Witherspoon debiutanckiej książce "Busy Betty" zainspirowanej jej dziecięcymi przygodami.

Mayer, który w przeszłości pracował dla studia Walta Disneya, w Candle Media zamierza powtórzyć strategię stosowaną przez tę firmę. Mowa o tworzeniu i kupowaniu silnych franczyz, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności od dystrybutorów i platform streamingowych. "Naszą misją jest posiadanie wspaniałych własności intelektualnych i franczyz, czyli model wypracowany w studiu Disneya. To naprawdę działa w trzech konkretnych obszarach. Przemawiamy do publiczności poprzez serwisy streamingowe, angażujemy ją w mediach społecznościowych, a także możemy prowadzić działalność handlową" - tłumaczy Mayer.

