Oscary 2021: Znamy laureatów

"Nomadland" Chloé Zhao to największy zwycięzca 93. oscarowej gali, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Produkcja otrzymała najważniejszego Oscara - za najlepszy film, a Zhao odebrała statuetkę za najlepszą reżyserię. Doceniona została też grająca główną rolę w produkcji Frances McDormand, dla której to trzeci Oscar w karierze.

Chloé Zhao, reżyserka "Nomadland", z Oscarem

Oscary 2021 - laureaci:

Najlepszy film: "Nomadland" - Chloé Zhao, Mollye Asher, Dan Janvey, Peter Spears i Frances McDormand

Najlepsza reżyseria: Chloé Zhao - "Nomadland"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Anthony Hopkins - "Ojciec"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Frances McDormand - "Nomadland"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Daniel Kaluya - "Judas and the Black Messiah"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Youn Yuh-jung - "Minari"

Najlepszy nieanglojęzyczny film: "Na rauszu" - Thomas Vinterberg

Najlepsza animacja: "Co w duszy gra" - Pete Docter i Dana Murray

Najlepszy film dokumentalny: "Czego nauczyła mnie ośmiornica" - Pippa Ehrlich, Craig Foster i James Reed

Najlepszy scenariusz oryginalny: Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Christopher Hampton i Florian Zeller - "Ojciec"

Najlepsze zdjęcia: Erik Messerschmidt - "Mank"

Najlepsza muzyka: Trent Reznor i Atticus Ross - "Co w duszy gra"

Najlepsza piosenka: "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah" - D'Mile i H.E.R. oraz Tiara Thomas

Najlepszy montaż: Mikkel E.G. Nielsen - "Sound of Metal"

Najlepsze kostiumy: Ann Roth - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepsza scenografia: Donald Graham Burt i Jan Pascale - "Mank"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepszy dźwięk: Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés i Michelle Couttolenc - "Sound of Metal"

Najlepsze efekty specjalne: Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee i Andrew Lockley - "Tenet"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Dwóch nieznajomych" - Travon Free i Martin Desmond Roe

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "Colette" Alice Doyard i Anthony Giacchino

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Jakby coś, kocham was" - Michael Govier i Will McCormack

