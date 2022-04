W filmie "Bestie ze Złego" Tomasz Knittel bada fenomen klubu sportowego AKS Zły - równościowej drużyny, w której nikt nie patrzy na kolor skóry czy orientację seksualną. Z upływem czasu AKS Zły stał się prawdziwym fenomenem polskiego sportu, dowodząc mimo wewnętrznych tarć, że solidarność jest najlepszym sposobem na walkę o równe szanse dla wszystkich osób tworzących społeczeństwo.

Wideo Bestie ze Złego (Beasts) - trailer | 19. Millennium Docs Against Gravity

Wszyscy jesteśmy równi (wobec siebie i planety)

Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie także wiele zagranicznych filmów, które opowiadają o potrzebie równości i walce o nią. "Jason" Maasji Ooms delikatnie i z wyczuciem przedstawia historię młodego transpłciowego chłopaka, który w Niderlandach działa na rzecz zmiany systemu opieki nad straumatyzowanymi dziećmi. On sam w wieku 16 lat, na skraju samobójstwa, trafił do państwowej instytucji stałego pobytu, gdzie nabawił się wyłącznie kolejnych traum, z których wyszedł dzięki głębokiej codziennej terapii. Reżyserka pokazuje Jasona nie tylko jako ofiarę przemocy, ale także jako aktywistę, który chce ocalić innych od cierpienia. Poczucie misji daje mu siłę walczyć o poprawę stanu rzeczy i pozwala pokazać najbardziej intymne rany na swojej psychice, nie zważając na to, jak trudne może być to przeżycie.

Reklama

Wideo Trailer Jason, a film by Maasja Ooms (UK subs)

Nieustanną kampanię na rzecz równości prowadzą także aktywiści i aktywistki w Czechach, bohaterowie i bohaterki filmu "Prawo do miłości" Barbory Chalupovej. Choć na pierwszy rzut oka czeskie społeczeństwo jest otwarte i przyjazne dla osób LGBT+, w kwestii małżeństw par jednopłciowych ujawnia się skrywana ignorancja, a nawet nienawiść. Czeslaw i jego towarzysze chcą pokazać politykom i czeskiemu społeczeństwu, że walka o prawa osób LGBT+ w Europie jeszcze się nie skończyła.

Wideo BFI Flare 2022 | The Law of Love (2021) trailer

W nieco innym, ale równie ważnym kontekście o idei równości opowiada "Rebellion" autorstwa duetu Maia Kenworthy i Elena Sánchez Bellot. To fascynujący, filmowy portret XR, czyli Extinction Rebellion - międzynarodowego oddolnego ruchu społeczno-politycznego, protestującego przeciwko bierności polityków wobec zmian klimatu i wymierania gatunków. Poznajemy wzloty i upadki XR, wewnętrzne problemy i starcia wśród członków. To film o pasji, frustracjach i ambicjach, pokazujący jak ogromny wpływ może mieć pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie, a także z jakimi wyzwaniami wiąże się funkcjonowanie takiej grupy.

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl.