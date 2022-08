Cliff Richard w dokumencie. Zarzucano mu przestępstwa seksualne

filmy dokumentalne

Brytyjska stacja telewizyjna Channel 4 wyemituje film dokumentalny "The Accused: National Treasures on Trial" ("Oskarżeni: Procesy narodowych skarbów"). Jednym z jego bohaterów będzie legendarny wokalista, sir Cliff Richard. W przeszłości został on oskarżony o przestępstwo seksualne, ale śledztwo w tej sprawie nie doprowadziło do postawienia mu zarzutów.

Cliff Richard /Ryan Pierse /Getty Images