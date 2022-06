Harvey Weinstein, amerykański producent filmowy, został skazany na 23 lata więzienia za przestępstwa na tle seksualnym. Wraz z prawnikami złożył apelację, która została odrzucona. Po ogłoszeniu decyzji, rzecznik Weisteina, Juda Engelmayer, w oświadczeniu powiedział, że jego zespół prawników był "zawiedziony, ale nie zaskoczony".

"Analizujemy wszystkie nasze opcje i będziemy starać się wnosić kolejne apelacje do sądu i nie tylko".

Z kolei, prokurator okręgowy Manhattanu, Alvin Bragg, w swoim oświadczeniu wyraził wdzięczność za decyzję podtrzymującą "monumentalne skazanie, które zmieniło sposób, w jaki prokuratorzy i sądy podchodzą do skomplikowanych postępowań dotyczących przestępców seksualnych".

Reklama

Adwokat Dawn Dunning, który zeznawał przeciwko Weinsteinowi, powiedział, że decyzja sądu apelacyjnego zapewnia, że pozostanie w więzieniu do końca życia. Odsiaduje wyrok 23 lat więzienia, a ma już 70 lat.

"Sędziowie przysięgli, a teraz Sąd Apelacyjny, odrzucili argument Weinsteina, że to on był tutaj ofiarą – ofiarą ruchu #MeToo" – powiedziała w oświadczeniu adwokat ofiar, Debra Katz, dodając: "Mam nadzieję, że kobiety w całym kraju poczuły wsparcie i pamiętają, że kiedy zdecydują się wyjawić prawdę, nawet najpotężniejsi mężczyźni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności".

Harvey Weinstein: Nie przyznaje się do winy

Odwołanie Weinsteina zostało złożone w kwietniu ubiegłego roku, około rok po tym, jak został skazany za przestępstwo seksualne pierwszego stopnia i gwałt trzeciego stopnia.

We wniosku złożonym w zeszłym roku adwokaci Weinsteina argumentowali, że skazanie zhańbionego hollywoodzkiego producenta powinno zostać cofnięte, ponieważ jego proces był źle poprowadzony z kilku powodów, w szczególności przez stronniczość sędziego i przysięgłego.

Prawnicy Weinsteina argumentowali, że kobiety, które oskarżyły pana Weinsteina o napaści na tle seksualnym, nigdy nie powinny były móc zeznawać.

Harvey Weinstein: Oskarżony przez ponad 80 kobiet

Harvey Weinstein to jedna z najbardziej wpływowych osób w Hollywood. W 2017 roku prawie 80 kobiet oskarżyło go o popełniane wobec nich na przestrzeni dziesięcioleci gwałty i inne nadużycia seksualne

Producent filmowy został oskarżony przez prokuratorów z Manhattanu wiosną 2018 roku i oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym, których dokonał na kobietach próbujących zaistnieć w przemyśle telewizyjnym i filmowym.

Zarzuty opierały się głównie na zeznaniach dwóch kobiet, które utrzymywały kontakt z Weinsteinem po ich napaściach: Miriam Haley, która powiedziała, że producent filmowy siłą uprawiał z nią seks oralny w 2006 roku, oraz Jessica Mann, która powiedziała, że zgwałcił ją w 2013 roku.

Aktorka Annabella Sciorra również zeznała, że Weinstein zgwałcił ją na początku lat 90.

W lutym 2020 r. ława przysięgłych uznała Weinsteina winnym dwóch przestępstw: przestępstwa seksualnego pierwszego stopnia i gwałtu trzeciego stopnia. W następnym miesiącu został skazany na 23 lata więzienia.

Weinstein utrzymuje, że jest niewinny i neguje wszystkie zarzuty przeciwko niemu, od samego początku procesu. Tym samym, coraz więcej kobiet zaczęło mówić publicznie o tym, co je spotkało i w ramach ruchu #MeToo dzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem seksualnym i niewłaściwym zachowaniem.

Zobacz też:

Kevin Spacey stawi się w sądzie. Jest oskarżony o napaść na tle seksualnym

Kevin Spacey oskarżony o molestowanie trzech mężczyzn. Nowe zarzuty!

Bill Cosby znowu oskarżony o wykorzystywanie seksualne. Miała wtedy 16 lat