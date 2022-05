Skazany za liczne przestępstwa seksualne amerykański komik Billa Cosby pozostaje aktualnie na wolności. Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 Sąd Najwyższy Pensylwanii unieważnił wyrok skazujący 83-letniego komika za napaść seksualną i nakazał wypuszczenie go z więzienia. Powodem decyzji były uchybienia podczas procesu przeciwko aktorowi.

Cosby został wtedy zwolniony z więzienia, gdzie spędził dwa lata, odsiadując 10-letni wyrok wydany przez sąd niższej instancji za wykorzystanie seksualne byłej kanadyjskiej koszykarki i pracownicy uniwersytetu Temple Andrei Constand. Cosby był mentorem kobiety, którą miał obezwładnić za pomocą pigułek usypiających i później zgwałcić.

Bill Cosby: Kolejny proces, komik nieobecny

To nie koniec kłopotów komika. Rozpoczął się właśnie proces cywilny, jaki przeciwko niemu wniosła Judy Huth. Kobieta twierdzi, że Bill Cosby molestował ją w 1974 roku, kiedy miała 16 lat. Do seksualnego wykorzystania miało dojść w sypialni w rezydencji Playboya - słynnej posiadłości Hugh Hefnera w Holmby Hills.

Jak donosi "The New York Times", proces w sądzie w Los Angeles ma rozpocząć się 1 czerwca. Bill Cosby nie ma zamiaru pojawić się na sali sądowej, nie będzie również zeznawał.

"Nie musi być obecny na sali sądowej w sprawie cywilnej. Nie będzie też zeznawał" - powiedział w rozmowie z magazynem "People" Andrew Wyatt, rzecznik prasowy Cosby'ego.

"Bill Cosby jest prawie niewidomy z powodu jaskry, a liczba chorych na COVID-19 wciąż rośnie. Po prostu nie chcemy ryzykować. Wierzymy, że zostanie uniewinniony" - dodał.

Judy Huth twierdzi, że Bill Cosby ją molestował

Judy Huth twierdzi, że Cosby molestował ją w sypialni w Playboy Mansion - słynnej posiadłości Hugh Hefnera w Holmby Hills - kiedy miała 16 lat.

Kobieta powiedziała, że poznała komika, kiedy wraz z 17-letnią przyjaciółką przyglądała się pracy na planie filmu, który kręcony był w parku San Marino w Los Angeles. Mówi, że Cosby podszedł do nich i zaprosił je na spotkanie w jego klubie tenisowym w kolejną sobotę.

Huth twierdzi, że Cosby "podawał im napoje alkoholowe", gdy grały w bilard i że musiały pić piwo za każdym razem, gdy Cosby wygrywał. Potem - według słów kobiety - Cosby zabrał je do rezydencji Playboya i powiedział, że w razie pytań, mają mówić, że mają 19 lat.

Kiedy Judy Huth znalazła się sama w pokoju z Cosbym, on siedział na łóżku i poprosił, żeby usiadła obok niego. Następnie kobieta wyznała, że Cosby zaczął ją molestować seksualnie, na co ona nie wyraziła zgody.



W sprawie karnej doszło już do przedawnienia, ale prawo kalifornijskie umożliwia ofiarom wykorzystywania seksualnego nieletnich wnoszenie pozwów cywilnych kilkadziesiąt lat po rzekomych incydentach.