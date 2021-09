12. LGBT Film Festival: Co w programie? Nie tylko fabuły!

Podczas festiwalu pokazanych zostanie ponad 50 fabuł i dokumentów. Wśród nich nominowany do Queer Lion na festiwalu w Wenecji "Saint-Narcisse", a także produkcje: "Jump, Darling", "Why Not You", "Valentina" i "Transkids". Filmem otwarcia będzie "Swan Song" z Udo Kierem, Jennifer Coolidge i Lindą Evans w rolach głównych.

Ważnym zagadnieniem poruszanym w filmach będzie szkolna przemoc na tle homofobicznym, jak w rozgrywającym się w szkole filmie "Fag". Widzowie zobaczą też wybór klasyki niemieckich filmów z lat 80. XX wieku o społeczności LGBT.

12. LGBT Film Festival: Fabuły

"Valentina"

Valentina, 17-letnia Brazylijka, przeprowadza się z matką na wieś. Mają plan, żeby zacząć wszystko od nowa. Aby uniknąć prześladowania i kłopotów, Valentina chce zapisać się do nowej szkoły pod imieniem używanym w mediach społecznościowych i zachować w tajemnicy fakt, że jest transpłciowa. Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy szkoła wymaga w ramach rekrutacji podpisu drugiego rodzica.

"Ostatni komers"

Akcja filmu rozgrywa się w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi. Film oparty na motywach fragmentów powieści "Ma być czysto" Anny Cieplak to pełnometrażowy debiut fabularny Dawida Nickela.

"Welcome to the USA"

Aliya, 36-letnia lesbijka, wygrywa na loterii Zieloną Kartę, dzięki czemu może wyrwać się z Kazachstanu i rozpocząć nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Przygotowania do wyjazdu powinny być dla niej radosne, jednak pozytywne emocje tłumione są przez wątpliwości. Chociaż kobieta bardzo chciałaby raz na zawsze zostawić za sobą świat przepełniony korupcją, seksizmem i wszechobecnym kultem jednostki, to jednak trudno jej opuścić starzejącą się chorą matkę oraz tkwiącą w toksycznym małżeństwie siostrę.

"Świat, który nadejdzie" (The World to Come)

Stan Nowy Jork, hrabstwo Schoharie, 1856 rok. Abigal (Katherine Waterson) mieszka na odludnej farmie z mężem Dyerem (Casey Affleck). Gdy nadchodzi wiosna, Abigail poznaje Tallie (Vanessa Kirby), która wprowadza się wraz z mężem Finneyem (Christopher Abbot) na sąsiednią farmę. Dwie kobiety nawiązują nieśmiałą relację. Intymność i namiętność rosną między nimi wraz ze świadomością, w jakiej znalazły się sytuacji. Obaj mężowie na intensywność między żonami reagują w różny sposób. Dyer wycofuje się ze swoimi zranionymi uczuciami, podczas gdy mściwy Finney postanawia odsunąć Tallie od Abigail.

"Beyto"

Beyto mieszka w Szwajcarii, pilnie się uczy, przygotowuje się do wzięcia udziału w zawodach pływackich, jest także szczęśliwie zakochany w swoim trenerze - Mike’u, ma przed sobą obiecującą przyszłość. Gdy jego rodzice dowiadują się, że ich jedyny syn jest w związku z mężczyzną, postanawiają podstępem zwabić Beyto do rodzinnej Turcji, by zmusić go do małżeństwa z dziewczyną z sąsiedztwa.

"Jump, Darling"

Russell to początkujący drag queen, który po bolesnym rozstaniu z partnerem, wyjeżdża do swojej babci na wieś. Okazuje się, że jej stan zdrowia z dnia na dzień się pogarsza, kobieta odmawia jednak przeprowadzki do domu opieki. To jeden z ostatnich filmów, w których wystąpiła Cloris Leachman - laureatka Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie "Ostatni seans filmowy" (1971).

"Odpowiedź na wszystko" (The Man with the Answers)

Viktoras, były mistrz w skokach do wody, po śmierci swojej babci decyduje się na samotną podróż do Niemiec. Na jego drodze staje jednak przystojny Mathias - autostopowicz z ciekawym poczuciem humoru. Razem decydują się zjechać z autostrady i kontynuować podróż malowniczymi, mało uczęszczanymi drogami.

Ich odmienne charaktery prowadzą do wielu napięć, z czasem jednak, ich relacje zacieśniają się, a podróż prowadzi do wyczekiwanego celu...

"Łabędzi śpiew" (Swan Song)

Film otwarcia! Legendarny aktor, Udo Kier jako emerytowany fryzjer ucieka ze swojego domu opieki po tym, jak dowiaduje się o ostatnim życzeniu byłej klientki - cudownej Lindy Evans, która marzy aby ten ułożył jej ostatnią fryzurę. Mężczyzna wyrusza w podróż, w której konfrontuje się z duchami swojej przeszłości.

Zdjęcie Kadr z filmu "Łabędzi śpiew" / materiały prasowe

"Cykady" (Cicada)

Ben dniami pracuje dorywczo, gdzie tylko się da, natomiast nocami zalicza kolejne jednorazowe przygody. Pewnego dnia spotyka Sama, z którym zaczyna łączyć go niezwykła więź. Namiętne zbliżenia dopełniane są intymnymi rozmowami, w których mężczyźni otwierają się coraz bardziej i powierzają sobie swoje bolesne sekrety. To opowieść złożona z prawdziwych historii Matta Fifera (reżysera filmu) oraz Sheldona D. Browna. Obaj są nie tylko autorami scenariusza, ale także występują w głównych rolach - Bena i Sama.

"FAG" (PD)

Thomas odkrywa swoje uczucia do Estebana, kolegi ze szkoły. Plotka o "inności" chłopaka rozchodzi się z prędkością światła, a on sam zaczyna odczuwać na sobie spojrzenia innych uczniów. Doskonały scenariusz, świetni młodzi aktorzy, sprawna reżyseria i wpadająca w ucho ścieżka dźwiękowa, a do tego ważny i pozytywny przekaz - to wszystko sprawia, że film staje się magicznym doświadczeniem.

"Przeklęta wiosna" (Maledetta Primavera)

Nina z rodzicami i bratem przeprowadzają się z centrum na obrzeża Rzymu. Zagubiona w nowej szkole poznaje Sirley - nieprzewidywalną i pewną siebie dziewczynę z sąsiedztwa. Między dziewczynami szybko nawiązuje się więź, która zmieni ich nastoletnie życie. "Przeklęta wiosna" opowiada o pierwszych miłościach ze szkolnych ławek.

"Dlaczego nie ty" (Hochwald)

Film zamknięcia! Mario kocha tańczyć i właśnie taniec często pozwala mu przetrwać ciężkie chwile. Dla kogoś takiego jak on kariera taneczna pozostaje odległą mrzonką. Mieszka z matką nad wiejską rzeźnią, pracuje jako cukiernik i podejmuje się dorywczych prac. Jego ukochany przyjaciel Lenz, pochodzi z bogatej rodziny i ma dużo większe szanse, żeby zrealizować swoje marzenia i zostać aktorem. Kiedy Lenz dostaje stypendium w Rzymie, Mario postanawia wyjechać razem z nim. Po drodze zatrzymują się w gejowskim klubie. Wydarzenia tamtej nocy zmienią wszystko.

"Saint-Narcisse"

Kanada, 1972 rok. 22-letni Dominic czuje pociąg... do samego siebie. Nic nie ekscytuje go tak bardzo jak jego własne odbicie w lustrze, dlatego większość czasu spędza na robieniu zdjęć samemu sobie. Wraz ze śmiercią jego ukochanej babci wychodzi na jaw mroczny rodzinny sekret. Okazuje się, że jego matka-lesbijka wcale nie umarła przy porodzie, a w pewnym klasztorze z dala od cywilizacji wychował się jego brat-bliźniak. Przeznaczenie łączy ponownie całą rodzinę i wikła jej członków w osobliwą więź podszytą seksem, zdradą i pragnieniem odkupienia.

Zdjęcie Kadr z filmu "Saint Narcisse" / materiały prasowe

"My First Summer"

Historia dwóch dziewczyn, które spotykają się na chwilę przed osiągnięciem emocjonalnej dojrzałości i nawiązują przyjacielsko-miłosną relację. Dwie młode, już utytułowane australijskie aktorki Markella Kavenagh i Maiah Stewardson wcielają się w Claudię i Grace, starające się ukryć swój związek przed zaniepokojonymi dorosłymi tak długo, jak to możliwe.

"The Whisper of the Jaguar"

Sebastiane, queerowa artystka, masturbuje się w polu kukurydzy, nie wiedząc, że grozi jej śmierć. Jej siostra, Ana, punkowa dziewczyna z miasta, podąża śladem zmarłej, niosąc jej prochy przez lasy Amazonii. Z czasem jej wędrówka zamienia się w podróż ku duchowemu wyzwoleniu. Na drodze do tego celu czeka ją wiele intrygujących spotkań i wyzwań, w których przeplatają się wątki kolonializmu, modernizacji i aktualnej sytuacji politycznej Brazylii oraz całej Ameryki Łacińskiej. Jak mówi sama Ana, w trakcie wyprawy "to nie ona przekracza granicę, ale granica przekracza ją samą".

"Advento de Maria"

Film opowiada historię 11-letniej transpłciowej dziewczynki. Zmagająca się z pytaniami o własną tożsamość, musi znosić jeszcze presję ze strony religii i rodziny. Przynajmniej do czasu, gdy poznaje sąsiadkę Lenę. Ich przyjaźń, wolna od uprzedzeń i ocen, pomaga Marii odkryć i zrozumieć, kim naprawdę jest.

"The Private Death of Lizzy Siddal"

Piękny, ale i mroczny poemat o legendarnej piękności Elizabeth Siddal, która pozowała m.in. Johnowi Everettowi Millaisowi do słynnego obrazu "Ofelia". Nieprzeciętna uroda, burzliwy związek z malarzem i poetą Dantem Gabrielem Rossettim, wielki, ale nieustannie tłamszony talent oraz tragiczny finał to sedno krótkiego, bo trwającego zaledwie 32 lata, niezwykle barwnego życia muzy prerafaelitów, która dopiero długo po śmierci doczekała się własnego miejsca w historii.