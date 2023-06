Tofifest 2023: Piotr Pacek laureatem Nagrody im. Poli Negri

Tofifest 2023: Piotr Pacek z Nagrodą im. Poli Negri

"Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri po raz pierwszy wręczyliśmy podczas ubiegłorocznej, 20. edycji festiwalu. Wówczas trafiła w ręce debiutującej na dużym ekranie Julii Szczepańskiej. W tym roku otrzyma ją kolejny utalentowany przedstawiciel młodego polskiego kina - Piotr Pacek" - informują organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Tofifest.

"Jest nam niezwykle miło, że w tym roku już po raz drugi na naszym festiwalu będzie wręczana Honorowa Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri, której laureatem jest niezwykle utalentowany aktor - bydgoszczanin Piotr Pacek" - mówi dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze, Kafka Jaworska.



Piotr Pacek ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi. Aktor jest znany z wielu seriali i filmów fabularnych. Zrealizowana dla Canal+ superprodukcja "Król", serial Netfliksa "Sexify", "Gry rodzinne" Łukasza Ostalskiego i "Brigitte Bardot Cudowna" Lecha Majewskiego to tylko kilka spośród cieszących się uznaniem publiczności i krytyki produkcji, w których aktor wystąpił.

Chwalono zwłaszcza różnorodność jego filmowych wcieleń i umiejętność indywidualizowania bohaterów. Kariera aktora nie ogranicza się do rynku polskiego - ma na koncie również udział w międzynarodowych projektach. Na premierę czeka głośny film kostiumowy Pawła Maślony "Kos", w którym zagrał jedną z głównych ról. Jesienią zobaczymy go w nowym serialu kryminalnym "Lipowo. Zmowa milczenia", zrealizowanym na podstawie bestsellerowej powieści Katarzyny Puzyńskiej.

Tegorocznego Złotego Anioła - nagrodę dla twórców, którzy wykazują się odwagą w tworzonej przez siebie sztuce - odbierze wszechstronny artysta, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, reżyser teledysków i wokalista - Ralph Kaminski.

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Organizatorzy zapraszają widzów na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.