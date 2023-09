Pozwolenia na kręcenie w trakcie strajków zdjęć do niezależnych produkcji filmowych stanowią wśród amerykańskich twórców kość niezgody. Podczas gdy dla jednych są sposobem na kontynuowanie pracy, zdaniem innych jest to nie w porządku w stosunku do strajkujących filmowców, którzy nie mają takiej szansy na pracę i zarabianie. Do tej pierwszej grupy należy Jessica Chastain, która w miniony weekend gościła podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie promowała film Michaela Franco "Memory", w którym wzięła udział obok Petera Sarsgaarda .

Reklama

Jessica Chastain wspiera niezależnych producentów

"Jeśli większość niezależnych producentów wystąpi po pozwolenia na kontynuowanie zdjęć, pokaże to AMPTP, jak bardzo jest w błędzie, twierdząc, że nasze żądania są nierealne i nierozsądne. Te pozwolenia zapewniają też szansę na pracę dla członków ekip filmowych, którzy naprawdę cierpią w trakcie strajku. W ten sposób realizujemy nasz program strajkowy, utrzymując presję na dużych firmach w sposób, jaki nie może się z niczym równać" - napisała Chastain na portalu społecznościowym "X" (dawniej Twitter).