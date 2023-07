Hollywoodzcy aktorzy, mimo strajku, mogą grać w niezależnych produkcjach

Głównym przeciwnikiem SAG-AFTRA w trwającym od dłuższego czasu sporze jest AMPTP - organizacja zrzeszająca producentów z największych studiów filmowych i platform streamingowych. Zgodnie z ustaleniami strajkujących, absolutnie zakazane jest świadczenie jakichkolwiek usług tej organizacji przez aktorów zrzeszonych w gildii. Poza tym systemem są jednak niezależne studia filmowe, które działają poza auspicjami AMPTP.

Studio A24 szykuje nowe produkcje

W tym gronie jest A24, które w ostatnich latach wyprodukowało wiele świetnie przyjętych przez widzów produkcji, w tym oscarowy film "Wszystko wszędzie naraz" . Gdy SAG-AFTRA zaczęła wydawać swoim aktorom pozwolenia na pracę na planach filmów niezależnych, zielone światło na kontynuowanie zdjęć zyskały dwie produkcje A24, filmy "Mother Mary" oraz "Death of a Unicorn". Gwiazdami pierwszego z nich są Anne Hathaway i Michaela Coela, w drugim zaś wystąpią Paul Rudd i Jenna Ortega.

W sumie do tej pory SAG-AFTRA wydał już pozwolenia dla 39 produkcji po uprzednim upewnieniu się, że w żaden sposób nie są one związane z AMPTP. W obsadzie wielu z nich można znaleźć znane nazwiska. Jak wylicza portal Variety, mowa m.in. o filmach "The Rivals of Amziah King" z Matthew McConaugheyem, reżyserowanym przez Mela Gibsona "Flight Risk" z Markiem Wahlbergiem, "Dust Bunny" z Madsem Mikkelsenem i Sigourney Weaver oraz "Bride Hard" z Rebel Wilson.