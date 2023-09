"Ferrari": O czym będzie film?

Akcja filmu "Ferrari" rozgrywać się będzie latem 1957 roku. To właśnie wtedy przesadne inwestowanie w wyścigi samochodowe doprowadziło firmę Ferrariego do granicy bankructwa. W tym samym czasie jego małżeństwo z Laurą Dominiką Garello Ferrari przechodziło poważną próbę nie tylko z powodu problemów finansowych, ale przede wszystkim utraty ukochanego syna. Wbrew tym przeciwnościom losu, Ferrari postanowił wyłożyć wszystkie pieniądze, jakie mu zostały, na przygotowania do startu w słynnym włoskim rajdzie Mille Miglia.

Oprócz Adama Drivera w głównych rolach w filmie "Ferrari" wystąpią Penelope Cruz jako Laura Dominica Garello Ferrari oraz Shailene Woodley jako kochanka Ferrariego, Lina Lardi. W obrazie zobaczymy również: Patricka Dempseya (kierowca PIero Taruffi), Jacka O’Connella (kierowca Peter Collins) Sarah Gadon (Linda Christian) i Gabriela Leone (kierowca Alfonso De Portago).

39-letni Adam Driver wciela się w bohatera aż o 21 lat starszego od niego. W czasie, o którym opowiadać ma film Michaela Manna, Enzo Ferrari miał bowiem 59 lat.

Produkcja wejdzie do kin 25 grudnia 2023 roku, w dzień Bożego Narodzenia.