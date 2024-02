Margot Robbie o braku nominacji do Oscara. "Nie ma miejsca na smutek"

Brak oscarowych nominacji dla Margot Robbie (najlepsza rola żeńska) i reżyserki Grety Gerwig (najlepsza reżyseria) przyjęto w Hollywood z powszechnym zdziwieniem. Mimo iż "Barbie" otrzymała aż osiem nominacji do Oscara, odebranie szans na statuetkę twórczyniom filmu uznano za niesprawiedliwe.

Reklama

Margot Robbie przyznała w pierwszym wywiadzie od czasu ogłoszenia oscarowych nominacji, że nie odczuwa smutku z powodu braku indywidualnej nominacji do Oscara. Podkreśliła jednak, że reżyserka filmu zasłużyła na oscarową szansę.



"Oczywiście, uważam, że Greta powinna być nominowana w kategorii reżyserskiej. To, co zrobiła, to wyjątkowy wyczyn, który zdarza się tylko raz w karierze" - przyznała Robbie, mając na myśli oszałamiający frekwencyjny sukces filmu.

Gwiazda "Barbie" uważa, że jest niezwykle dumna z faktu, iż "Barbie" otrzymała aż osiem nominacji, w tym dla najlepszego filmu roku. "Zrobiliśmy coś, co wpłynie na kulturę, odciśnie na niej swoje piętno. To już się dzieje i to w skali, o jakiej nam się nawet nie śniło. I to jest najwspanialsza nagroda" - podkreśliła Robbie, ciesząc się ze zdobycia serc kinomanów.

Wideo "Barbie" [trailer 2]

"Reakcje widzów na ten film były [dla mnie] największym wyróżnieniem. Widząc, co ludzie piszą [o filmie] w internecie czy choćby fakt, ile różu widzę teraz w tym pomieszczeniu... Nigdy nie byłam częścią podobnego projektu. Brałam udział w ekranizacjach komiksów, które spotkały się z żywiołową reakcją [widzów], ale [z 'Barbie'] sprawa wgląda inaczej. Ni przypominam sobie, by jakiś film wywarł aż taki wpływ na kulturę" - podkreśliła Robbie.



Ryan Gosling: Nie ma Kena bez Barbie

Mimo braku nominacji dla Margot Robbie, szansę na zdobycie aktorskiego Oscara otrzymali odtwórcy drugoplanowych ról: Ryan Gosling i America Ferrera.



Ta ostatnia nie szczędziła pochwał ekranowej partnerce.