Oscary 2023: Najwięksi przegrani? Tom Cruise i James Cameron

Pytany o ocenę 95. gali rozdania Oscarów, Tomasz Raczek powiedział: "była poprawna i bez skandali, prowadzona przeciętnie i zachowawczo przez Jimmy'ego Kimmela". "Takie też były werdykty akademików, którzy - mam wrażenie - przyznawali Oscary w wielu przypadkach nie tylko za sam film, ale także 'za pewną sprawę do załatwienia'" - ocenił krytyk filmowy.

Oscary 2023: Tomasz Raczek podsumowuje trgoroczne nagrody

"Niewątpliwie 'sprawą do załatwienia' było usankcjonowanie obecności aktorów pochodzenia azjatyckiego w kinie amerykańskim, w kinie hollywoodzkim. Oni byli, ale zawsze w drugim planie, a jeśli pokazywali się - to w produkcjach nie amerykańskich, ale takich, które przychodziły chociażby z Hongkongu" - mówił. "Natomiast byli niedoceniani i za mało zatrudniani" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że "to było m.in. doświadczeniem tegorocznych laureatów Oscarów, jak Michelle Yeoh ". "Co prawda, ona miała już okazję być zauważona, bo zagrała w amerykańsko-brytyjskim filmie 'Jutro nie umiera nigdy' z serii przygód Bonda. Wystąpiła też w filmie 'Przyczajony tygrys, ukryty smok' , który był produkcją z Hongkongu. Ale mimo że grała i była zauważana - to jednak pozostawała niewidzialna dla Hollywood" - wyjaśnił Raczek.

"Teraz ta jej główna rola w 'Wszystko wszędzie naraz' przyniosła jej deszcz nagród, bo Oscar jest tylko ukoronowaniem całego sezonu, w którym Yeoh na każdym kroku dostawała nagrodę za najlepszą rolę przyznawaną przez kolejne gremia" - ocenił. "Niedawno była to nagroda wręczona przez Gildię Aktorów Amerykańskich, były nagrody przyznawane przez krytyków z różnych stanów, różnych okręgów. Były nagrody od rozmaitych związków twórczych" - przypomniał.



"Te aktorskie Oscary - to podsumowanie sezonu powitania azjatyckich aktorów w kinie amerykańskim. Trochę odbierałem to, jako wynagrodzenie im tych lat, kiedy byli przezroczyści" - powiedział krytyk.

"Co prawda 'Wszystko wszędzie naraz' jest filmem dobrym i nie uważam, że stało się źle, iż dostał aż siedem Oscarów i że został uznany za najlepszy film roku, bo był jednym z filmów, które by mogły na to zasługiwać. Natomiast, takie jednoznaczne skierowanie aż siedmiu Oscarów w ręce twórców jednego filmu - moim zdaniem - trochę zakłóciło proporcje" - stwierdził. "Nie było w tym roku tak, że był tylko ten film, a za nim długo, długo nic. Stawka była dosyć wyrównana" - ocenił ekspert.

Pytany o szanse filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego , Tomasz Raczek przypomniał, że "sam Jerzy Skolimowski mówił w wywiadach przed ceremonią rozdania Oscarów, że nie widzi dla siebie szans w tym zestawieniu". "Między innymi dlatego, że producentem zwycięskiego filmu w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy 'Na Zachodzie bez zmian' jest Netflix, czyli najpotężniejszy gracz w tej chwili na rynku streamingowym, jeden z najpoważniejszych graczy na rynku filmowym na świecie; dysponujący ogromnymi pieniędzmi" - mówił.



"Budżet przeznaczony na ten film był w dużej części przeznaczony na realizację, ale też w sporej części na promocję i na marketing przedoscarowy, czyli mający na celu zwrócenie uwagi głosujących akademików" - wyjaśnił. "Są to różne formy nacisku, które nie pozostają bez efektów" - zaznaczył krytyk.

"Zdając sobie z tego sprawę, Skolimowski szybko się zorientował, że właściwie nie ma szans w tym starciu" - powiedział. "I znowu tak, jak mówiłem w poprzednim przypadku, 'Na Zachodzie bez zmian' to film bardzo dobry, który zasługuje na nagrodę. Bo w stawce było znowu kilka tytułów, z których każdy miał prawo dostać Oscara" - wyjaśnił Raczek.

Zwrócił uwagę, że "dodatkowo 'Na Zachodzie bez zmian' jest filmem bardzo aktualnym". "Co prawda, opowiada historię z czasów I wojny światowej, ale pokazują ją w sposób tak dojmująco bliski nam, i tak brutalny i bezpardonowy, że my zaczynamy odczuwać to, co czuli w okopach żołnierze w trakcie I wojny - i nagle zdajemy sobie sprawę, że zdjęcia w filmie niewiele się różnią od zdjęć z Ukrainy" - mówił.



"Ponieważ Rosja dzisiaj, sto lat później, stosuje technikę wojenną przypominającą czasy I wojny światowej, kiedy nie liczono się z życiem ludzkim, kiedy żołnierze byli traktowani jak mięso armatnie i wysyłani na rzeź" - tłumaczył. "Wydawałoby się, że sto lat minęło, że cywilizacyjnie się tak rozwinęliśmy, iż nawet, jeśli dojdzie do wojny w XXI wieku - to ona będzie zupełnie inaczej wyglądała niż ta w 1914 r. - a okazuje się, że nie. I ten film 'Na Zachodzie bez zmian' także dlatego robi takie wrażenie, że wydaje się być bardzo bliski temu, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie i przeraża" - podkreślił krytyk filmowy.

Oscary 2023: Tom Cruise i James Cameron największymi przegranymi

Pytany, kto był przegranym 95. gali rozdania Oscarów, Raczek powiedział: "jest dwóch przegranych, którzy w dodatku poczuli się na tyle przegrani, że w ogóle nie zjawili się na tej gali, bo uznali, że brak osobistych nominacji do Oscarów jest dla nich policzkiem". "Jeden to Tom Cruise , czyli nie tylko odtwórca głównej roli, ale przede wszystkim producent filmu 'Top Gun: Maverick' " - wskazał.

"On w ubiegłym roku miał ogromne zasługi, ponieważ tak, jak powiedział Steven Spielberg , film 'Top Gun: Maverick' uratował Hollywood w pandemii, kiedy ludzie przestali chodzić do kina; kiedy ciągle nie widzieli w repertuarze kinowym wystarczającego powodu, żeby iść do kina i mówili sobie, że zobaczą filmy jak znajdą się w streamingu" - wyjaśnił. "Pierwszym filmem, który przyciągnął naprawdę miliony widzów do kin na całym świecie był właśnie 'Top Gun: Maverick', który odniósł bardzo duży sukces finansowy, ale też to koło zamachowe całego biznesu filmowego znowu wprawił w ruch" - podkreślił Tomasz Raczek, dodając, że "Hollywood było winne Tomowi Cruise'owi nagrodę za tę historyczną rzecz".

"To wyjście z martwego pola po pandemii - było dla najnowszej historii kina czymś niezwykle ważnym i trudnym do wykonania. Wobec tego wydawało mi się, że jemu się po prostu należy jakaś forma podziękowania" - mówił. "I niewątpliwie jest to film, który został uznany przez widzów za spełniający ich marzenia i oczekiwania" - podkreślił Raczek.

Wskazał, że "drugim przegranym jest twórca filmu 'Avatar: Istota wody' James Cameron ". "To film, który spośród filmów ubiegłorocznych najlepiej zarabia. Posuwa do przodu historię kina - tym razem technologicznie" - mówił. "Dostał co prawda jednego Oscara za najlepsze efekty wizualne, ale to nie jest ta skala nagrody, której prawdopodobnie Cameron się spodziewał" - wyjaśnił krytyk filmowy.

"W każdym razie zobaczywszy, co się kroi, jeden i drugi zrezygnowali z przyjścia i nie przyjęli zaproszeń na galę" - podkreślił Tomasz Raczek.