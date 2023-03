Oscary 2023: Lady Gaga jednak nie zaśpiewa na gali. Co się stało?

W nocy z 12 na 13 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre odbędzie się tegoroczna gala rozdania Oscarów. O najważniejsze nagrody przemysłu filmowego powalczą takie produkcje, jak "Tár" , "Fabelmanowie" , "Wszystko wszędzie naraz" , "Duchy Inisherin" czy "Top Gun: Maverick" .



Pod koniec lutego ujawniono, że w gronie artystów, którzy uświetnią uroczystość swoimi występami, znaleźli się David Byrne i Rihanna . Słynna barbadoska piosenkarka zaśpiewa piosenkę "Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" , za którą otrzymała nominację do Oscara. Kilka dni temu organizatorzy wydarzenia ogłosili, że na scenie pojawi się także Lenny Kravitz , który wystąpi podczas segmentu In Memoriam, upamiętniającego zmarłych w minionym roku przedstawicieli branży filmowej.



Oscary 2023 bez Lady Gagi. Jest zajęta pracą nad "Jokerem 2"

Na Oscarach nie zobaczymy natomiast Lady Gagi , która jest nominowana do nagrody za utwór "Hold my Hand" z filmu "Top Gun: Maverick" . Poinformowali o tym w środę członkowie odpowiedzialnego za realizację gali zespołu kreatywnego na konferencji prasowej w Los Angeles. Producenci Glenn Weiss i Ricky Kirshner wyjaśnili, że wokalistka nie była w stanie przygotować występu na oscarową galę, bo jest obecnie pochłonięta pracą nad drugą częścią "Jokera" o podtytule "Folie a Deux" .



Wideo Lady Gaga - Hold My Hand (From “Top Gun: Maverick”) [Official Music Video]

"Mamy świetne relacje zarówno z Lady Gagą, jak i jej współpracownikami. W tym momencie kręci swój nowy film, w który jest bardzo zaangażowana. Oznacza to, że nie dałaby występu na poziomie, do którego przyzwyczajeni są jej fani i ona sama. Dlatego zdecydowała, że tym razem nie pojawi się na ceremonii" - wyjaśnił Weiss.

Producenci gali zdradzili też, że tegoroczna edycja Oscarów będzie różnić się od poprzednich. "Raz jeszcze przemyśleliśmy formułę show. Mamy więcej prezenterów, którzy wpisują się w poszczególne kategorie. Chcemy uhonorować filmowe rzemiosło. Większość widzi jedynie aktorów, ale nad filmem pracują setki ludzi i to właśnie im pragniemy oddać hołd. Jesteśmy pewni, że ceremonia będzie wizualnie oszałamiającym przeżyciem" - zapewnił Kirshner.