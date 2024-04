17. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024 startuje już 26 kwietnia. Organizatorzy ujawniają kolejnych gości, wśród których będzie Patrick Wilson. Odbierze on nagrodę "Pod Prąd", przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland.

Mastercard OFF CAMERA 2024: Patrick Wilson z nagrodą "Pod Prąd"

"Jesteśmy od dawna pełni podziwu dla talentu aktorskiego Patricka Wilsona. Niemal piętnaście lat temu, podczas jednej z pierwszych edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, pokazywaliśmy świetną "Pułapkę", w której, obok Elliota Page'a, gra główną rolę. Po latach wracamy do tego mistrzowsko skonstruowanego thrillera, niezapomnianej filmowej gry w przysłowiowych 'kotka i myszkę', przy okazji wizyty Wilsona na naszym festiwalu. Przyznajemy mu Nagrodę Pod Prąd, w uznaniu dla jego bogatej filmografii i dorobku. Przede wszystkim za konsekwentne podążanie własną ścieżką artystyczną, w ramach której łączy sprzeczne z definicji porządki: karierę w teatrze i broadwayowskich musicalach, granie pierwszoplanowych ról w światowych hitach box-office i blockbusterach - chociażby seriach "Obecność" i "Aquaman" - z występowaniem w odważnych obyczajowo produkcjach, w rodzaju "Aniołów w Ameryce" i "Małych dzieci", które na trwałe weszły do kanonu współczesnej (pop)kultury" - powiedział Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

Film "Pułapka" opowiada o spotkaniu nastoletniej Hayley z dużo starszym od niej Jeffem - przystojnym fotografem mody poprzedzonym rozmowami na internetowym czacie. Kiedy spotykają się u niego w domu na jaw wychodzą prawdziwe intencje obydwu stron, które mogą mieć poważne i śmiertelne konsekwencje.

Pokaz specjalny filmu "Pułapka" z udziałem Patricka Wilsona odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia w Kinie Kijów o godzinie 19.00 podczas Mastercard OFF CAMERA. Bilety dostępne w sprzedaży już wkrótce!

Patrick Wilson: Superprodukcje i kameralne dramaty

Patrick Wilson - urodzony w Virginii i wychowany w St. Petersburg na Florydzie. Studiował sztuki piękne na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Swoje pierwsze kroki stawiał na deskach teatralnych.



Przełomową rolą w karierze Wilsona była kreacja w głośnym miniserialu HBO "Anioły w Ameryce" (2003). Otrzymał za nią nominacje do Złotych Globów i nagród Emmy. Nominację do Złotych Globów przyniosła mu również rola Lou Solversona w serialu "Fargo". Inne znane produkcje z jego udziałem to "Obecność", "Prometeusz", "Jack Strong", "Małe dzieci" czy "Upiór w operze".

Ostatnio mogliśmy go podziwiać w spektakularnej serii "Aquaman" w roli Orma, brata tytułowego superbohatera. Niedawno zadebiutował po drugiej stronie kamery za sprawą piątej części cyklu "Naznaczony" o podtytule "Czerwone drzwi".

Razem z kilkoma innymi filmowymi założył spółkę Cinema Lab, której celem jest przywrócenie dawnej świetności kinom dotkniętym przez pandemię. Spółka ma w planach zakup, renowację i reaktywowanie kin na terenie całych Stanów Zjednoczonych.