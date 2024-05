Mastercard OFF CAMERA 2024: Kto wygrał prestiżowy festiwal?

KONKURS GŁÓWNY "WYTYCZANIE DROGI" - Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów



LAUREAT: "Power Alley", reż. Lillah Halla

NOMINOWANI:

· "78 days", reż. Emilija Gašić

· "Empty Nets", reż. Behrooz Karamizade

· "Forever-Forever", reż. Anna Buryachkova

· "Paradise is Burning", reż. Mika Gustafson

· "She Came at Night", reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček

· "Silent Roar", reż. Johnny Barrington

· "The Hypnosis", reż. Ernst De Geer

· "The Quiet Maid", reż. Miguel Faus

· "Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski

Uzasadnienie jury w składzie Andrzej Seweryn, Christopher Hampton, Alise Gelze: Za przełamywanie społecznych i kulturowych tabu w odważny sposób, który prawdziwie "wytycza drogę" zarówno dla głównej bohaterki, jaki i dla samej reżyserki. Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy Mastercard OFF CAMERA 2024 wędruje do Lilli Halla za film "Power Alley".

KONKURS POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH - Nagroda Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 000 zł

LAUREAT: " Imago", reż. Olga Chajdas

NOMINOWANI:

· "Błazny", reż. Gabriela Muskała

· "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny", reż. Agnieszka Elbanowska

· "Doppelgänger. Sobowtór", reż. Jan Holoubek

· "Kos", reż. Paweł Maślona

· "Lęk", reż. Sławomir Fabicki

· "Biała odwaga", reż. Marcin Koszałka

· "Znachor", reż. Michał Gazda

· "Horror Story", reż. Adrian Apanel

· "Grzyby", reż. Paweł Borowski

Uzasadnienie jury w składzie Kate Rhodes James, Lenka Tyrpákova, Isabel Lamberti, Michael O’Connor: Zwycięski film jest wstrząsający i podejmuje odważne kreatywne wybory. Główna kreacja aktorska jest wybitna i kluczowa dla sukcesu filmu. Najlepszy film Konkursu Polskich Filmów Fabularnych to "Imago".

NAGRODA FEMALE VOICE - Nagroda w wysokości 50 000 zł ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard

LAUREATKA: Monika Sobień-Górska, scenarzystka - "Lęk"

NOMINOWANE:

Olga Chajdas , reżyserka, scenarzystka - "Imago"

, reżyserka, scenarzystka - "Imago" Agnieszka Elbanowska , reżyserka, scenarzystka - "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny"

, reżyserka, scenarzystka - "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" Monika Sobień-Górska , scenarzystka - "Lęk"

, scenarzystka - "Lęk" Magdalena Kamińska, Agata Szymańska, producentki - "Biała odwaga"

Uzasadnienie: Ta nagroda została przyznana debiutującej scenarzystce, która wykreowała autentyczną i poruszającą relację pomiędzy dwiema siostrami. Scenariusz ukazał motywy rzadko pokazywane na ekranie. Jury naprawdę chce wesprzeć zwyciężczynię, aby kontynuowała swoją drogę, gdyż jej "female voice" jest potrzebny. Laureatką nagrody jest Monika Sobień-Górska.

Nagroda dla Kobiet Filmu Female Voice jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Są ambitne, kreatywne, skuteczne. Wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina.

NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ AKTORKI KONKURSU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH - Partner nagrody: Apart.pl / Albert Riele (nagroda: zegarek Albert Riele i 10 000 zł)

LAUREATKI: Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz za role w filmie "Lęk"

NOMINOWANE:

Magdalena Cielecka, za rolę w filmie "Lęk"

Sandra Drzymalska, za rolę w filmie "Biała odwaga"

Lena Góra, za rolę w filmie "Imago"

Maria Maj, za rolę w filmie "Grzyby"

Marta Nieradkiewicz, za rolę w filmie "Lęk"

Uzasadnienie: Jury zdecydowało się przyznać tę nagrodę za kreacje, które nie istniałyby bez siebie. Jurorki i jurorzy ani przez moment nie wątpili w absolutne poświęcenie i siostrzaną miłość, którą oglądamy na ekranie. W tym roku nagroda dla najlepszej aktorki została przyznana... dwóm aktorkom, Magdalenie Cieleckiej i Marcie Nieradkiewicz za film "Lęk".

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO AKTORA KONKURSU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH - Partner nagrody: realme (nagroda rzeczowa i 10 000 zł)

LAUREAT: Jakub Zając, za rolę w filmie "Horror Story"

NOMINOWANI:

Bartosz Bielenia, za rolę w filmie "Kos"

Leszek Lichota, za rolę w filmie "Znachor"

Filip Pławiak, za rolę w filmie "Biała odwaga"

Michał Sikorski, za rolę w filmie "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny"

Jakub Zając, za rolę w filmie "Horror Story"

Uzasadnienie: Ta kreacja aktorska była wspaniała, wzruszająca, pewna siebie, ale i delikatna oraz komediowa, a przede wszystkim bardzo, bardzo zabawna. Laureatem nagrody dla najlepszego aktora jest Jakub Zając za kreację w filmie "Horror Story".

MASTERCARD RISING STAR ( najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym) - Partner nagrody: Mastercard (nagroda: 10 000 zł)

LAUREATKA: Magdalena Dwurzyńska, za rolę w filmie "Błazny"

NOMINOWANI:

Sebastian Dela, za rolę w filmie "Błazny"

Magdalena Dwurzyńska, za rolę w filmie "Błazny"

Jędrzej Bigosiński, za rolę w filmie "Grzyby

Uzasadnienie: Zwycięska kreacja aktorska jest złożona i bardzo przekonująca. Nagrodę Mastercard Rising Star przyznana została aktorce grającej... aktorkę, która ma przed sobą wielką przyszłość. To Magdalena Dwurzyńska.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI - Partner nagrody: Bank BNP Paribas (nagroda: 10 000 zł)

LAUREAT: "Lęk", reż. Sławomir Fabicki

NAGRODA FIPRESCI

LAUREAT: "Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski

Uzasadnienie: Za uniwersalne przesłanie, pełne empatii spojrzenie na problemy polskiej wsi, z którymi mogą utożsamić się widzowie na całym świecie, umiejętną grę gatunkami filmowymi, wreszcie za doskonałą wielowymiarową rolę Artura Paczesnego, która powinna stać się przepustką do wielkiej ekranowej kariery. Nagrodę FIPRESCI jury przyznało filmowi “Tyle co nic".

Nagroda przyznawana przez Międzynarodową Federacją Krytyków Filmowych FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) - organizację zrzeszającą krytyków filmowych z ponad 50 krajów całego świata i przyznającą nagrody na najlepszych festiwalach filmowych.

NAGRODA KRAJOWEJ IZBY PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH KIPA

LAUREACI: Piotra Grawender oraz Maciej Hamela za produkcję filmu "Skąd, dokąd?"

Wartość nagrody głównej wynosi 45 000 zł, a jej fundatorami są Veles Productions, Kancelaria prawna Przybecki i Partnerzy oraz Zarząd KIPA.

W skład nagrody wchodzą:

· Bon od studia wirtualnej produkcji Veles Productions na realizację dnia zdjęciowego kolejnego projektu producenta w studiu Veles Productions w Warszawie (40.000 zł).

· Usługi prawne Kancelarii Przybecki i Partnerzy (3.000 zł)

· Nagroda finansowa od Zarządu KIPA (2.000 zł)

Uzasadnienie: Przyznając nagrodę, kapituła podkreśla, że: "Skąd, dokąd" w sposób przejmujący ukazuje ludzką nieustępliwość w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Poprzez odważną realizację tego ważnego filmu dokumentalnego, twórcy stali się głosem niosącym nadzieję i walkę o zachowanie humanizmu nawet w najmroczniejszych czasach wojennych. Ich determinacja w ukazaniu prawdy i siły ludzkiego ducha w obliczu przeciwności sprawia, że "Skąd, dokąd" nie tylko porusza, ale także inspiruje do działania i refleksji nad wartościami, które definiują naszą wspólnotę jako ludzi. To niezwykłe wyzwanie dla debiutujących producentów.

WYRÓŻNIENIE

Kapituła postanowiła wyróżnić Marię Kraus za produkcję filmu "Twarze Agaty".

Nagroda ta obejmuje tygodniowy pobyt dla producentki wraz z ekipą produkcyjną w miejscu pracy twórczej No Drama House, gdzie będą mogli rozwijać nowy projekt. Fundatorem nagrody jest firma No Drama Production.

Uzasadnienie: Przyznając wyróżnienie, kapituła podkreśla, że "Twarze Agaty" to niezwykle poruszający i głęboko ludzki film, którego producentka wnosi nie tylko talent artystyczny, ale również serce i zaangażowanie w każdy etap produkcji. Jej determinacja w przekazywaniu historii Agaty, jej walki i triumfu, daje promień nadziei. Dzięki jej wrażliwości i empatii, widzowie mają szansę zagłębić się w świat bohaterki, odkrywając w sobie nowe pokłady współczucia i zrozumienia dla ludzkiego doświadczenia. Producentka "Twarzy Agaty" nie tylko stworzyła film, ale również przekazała nam dar wspólnej podróży przez życie, wypełnioną wzruszeniem, refleksją i nadzieją.

#63SEKUNDY

Główny organizator: Muzeum Powstania Warszawskiego

LAUREACI:

Nagroda główna I miejsce, 10 000 zł (statuetka Grand Prix) - Aleksander Szeląg za film "Samotność"

II miejsce, 2 000 zł - Rafał Cieszyński za film "Pomocna dłoń"

III miejsce, 1 000 zł - Milena Sikora za film "Zupa"

Konkurs filmowy #63PL sekundy skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 15 do 22 lat. W tym roku uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytanie - "Co niewidoczne, a jednak ważne". Prace mogły powstać w dowolnej technice audiowizualnej, nie mogły być jedynie dłuższe niż 63 sekundy.