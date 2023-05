Subtelna jest także gra aktorska artystów, wcielających się w Helene i Matthieu. Vicky Krieps oraz Gaspard Ulliel tworzą duet wręcz idealny, pełen chemii i w stu procentach wiarygodny. Dla Krieps to kolejna rola, w której udowadnia, że jest jedną z najbardziej uzdolnionych aktorek ostatnich lat, dla Ulliela to... pożegnanie z widzami. Rola w "More Than Ever" była bowiem jedną z jego ostatnich. Francuski aktor zmarł na początku 2022 roku w wyniku obrażeń jakich doznał podczas feralnego wypadku na stoku narciarskim. Miał zaledwie 37 lat.

Zdjęcie Gaspard Ulliel / Instagram @gaspard_ulliel / Instagram / Instagram

Umieranie jako część życia

"More Than Ever" pozostawił mnie z całą plątaniną myśli. Z każdą godziną od seansu kiełkował i prowokował do kolejnych refleksji. O życiu, o umieraniu, o umieraniu jako części życia i o tym, że choć spychamy ten temat na co dzień nie na drugi, a raczej na dziesiąty plan, zawsze będzie on obecny w naszej codzienności. Film Emily Atef pozwala nam oswoić się z nieubłagalnością losu i pokazuje, że można zarówno godnie żyć, jak i godnie umierać. To bardzo cenna lekcja.

8/10

"More Than Ever", reż. Emily Atef, Francja 2022.

Film został pokazany w ramach 16. Festiwalu Filmowego Mastercard OFF CAMRERA