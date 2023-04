Mastercard OFF CAMERA 2023: Znamy harmonogram projekcji!

Miłośniczki i miłośnicy ekscytujących seansów w niezależnych kinach czy pokazów plenerowych na miejskich placach i w Ogrodzie Botanicznym UJ - to nowość - już dziś powinni zaplanować swoją majówkę w Krakowie. Już wkrótce, w dniach 28 kwietnia - 7 maja 2023 roku, odbędzie się 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Tysiące widzek i widzów, gwiazdy filmowe z całego świata i profesjonaliści branży filmowej na przełomie kwietnia i maja ponownie przyjadą do Krakowa, by spędzić to święto kina razem. Dziś ogłoszono harmonogram projekcji!

W programie Mastercard OFF CAMERA znalazła się m.in. "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego /materiały prasowe